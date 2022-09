Gilching und Olching vergessen Elfmeterschießen nach Liga-Remis - beide Teams bieten Rückzug an

Der TSV Gilching und SC Olching trennten sich Remis und vergaßen dann das anschließende Elfmeterschießen. © Metzler

Als Schiedsrichter Maximilian Wirkner am Freitag das Landesliga-Spiel zwischen dem TSV Gilching-Argelsried und dem SC Olching abpfiff, war der Endstand von 2:2 auf der Anzeigetafel zu lesen.

Gilching – Da diese Partie allerdings nicht nur als Liga-, sondern zugleich als Pokalspiel gewertet werden sollte, hätte nun eigentlich ein Elfmeterschießen folgen müssen.

Doch bei allen Beteiligten streikte das Gedächtnis. „Keiner hat mehr daran gedacht. Von uns keiner, von Olching nicht und auch der Schiedsrichter nicht“, teilt Gilchings Abteilungsleiter Stefan Schwartling mit. Maximilian Hölzl, Sportlicher Leiter und Stürmer des TSV, ergänzt: „Ich hatte mal davon gehört, aber das ist bereits Wochen her.“ Der 11. Spieltag war schon bei der Landesliga-Tagung im Juli als Pokalspieltag ausgelost worden. „Unter der Woche habe ich noch einigen erzählt, dass es auch ein Pokalspiel ist“, berichtet Schwartling. Am Freitag waren die Gedanken daran verflogen.

Noch offen ist, wie nun ein Sieger und damit Teilnehmer an der nächsten Pokalrunde ermittelt werden soll. Das Rückspiel am 15. April eignet sich nicht, denn die nächste Runde ist für Ostermontag – eine Woche zuvor – angesetzt. „Ich habe noch nichts vom Spielleiter gehört“, sagt Schwartling.

Peter Schmidt wird jede Entscheidung akzeptieren. „Der Pokal interessiert mich nicht“, kommentiert der Gilchinger Trainer. Der Wettbewerb sei besonders für Bayernligisten und Landesligisten völlig uninteressant. „Für den DFB-Pokal haben sich in Bayern in den vergangenen Jahrzehnten nur Drittligisten oder Regionalligisten qualifiziert“, sagt Schmidt. Und auch attraktive Duelle auf Verbandsebene mit dem TSV 1860 München oder ähnlichen Gegnern sind nicht gesichert. „Die Kreissieger dürfen sich ja immer ihre Gegner aussuchen. Da müsste man also im Toto-Pokal mindestens eine Runde überstehen und dann auch noch Losglück haben“, erklärt der Coach.

So ist es wenig verwunderlich, dass auch der Nachbar aus Olching wenig Interesse an einem Weiterkommen hat. „Sie haben gesagt, dass sie auch gerne freiwillig verzichten“, berichtet Schwartling. Gleiches gilt für den TSV. „Wir brauchen kein zusätzliches Spiel am Ostermontag“, stellt der Abteilungsleiter klar. In der vergangenen Saison hatten die Gilchinger zum Pokalspiel nach Egg ein Team aus Spielern der AH und der zweiten Mannschaft geschickt. Der Pokal und der TSV Gilching – das wird wohl keine Liebesbeziehung mehr. (Tobias Huber)