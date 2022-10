„Langsam müssen wir uns was einfallen lassen“ - Gilchinger Negativserie setzt sich fort

Teilen

Amelie hübsch vergab die beste Chance für Gilching gegen Regensburg © TSV Gilching

Die Talfahrt der Gilchinger Fußballerinnen setzte sich auch am Sonntag fort. Gegen den SC Regensburg unterlag der TSV mit 0:2. Mittlerweile wartet das Team von Trainer Benjamin Renkl bereits seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Landesliga Frauen

SC Regensburg – TSV Gilching-A. 2:0

„Langsam müssen wir uns was einfallen lassen“, sagte Renkl nach der Niederlage beim Bayernliga-Absteiger. Der TSV hatte zunächst mit der Umstellung auf den sehr kleinen Kunstrasenplatz zu kämpfen. „Gegen Ende der ersten Halbzeit waren wir dann aber am Drücker“, berichtete Renkl. Die beste Chance vergab Amelie Hübsch, die im Alleingang an der Regensburger Torhüterin scheiterte. Ein aussichtsreicher Freistoß von Andrea Viehl landete nur in der Mauer. Gilching schaffte es aber nicht, den Schwung mit in die zweite Hälfte zu nehmen. Stattdessen sorgte ein umstrittener Freistoß für das 1:0 des Sportclubs (50.). „Da war unsere Torhüterin schlecht positioniert“, bedauerte Renkl. Danach ließen die Gäste die Köpfe hängen und versuchten es nur noch mit der Brechstange. Regensburg agierte cleverer und legte noch das 2:0 nach (70.).

Bezirksoberliga Frauen

MTV Dießen – SV Saaldorf 2:2

Der MTV erwischte am Samstag einen klassischen Fehlstart. Der Tabellenletzte aus Saaldorf nutzte bereits die erste Chance, um in Führung zu gehen. Doch schon nach sechs Minuten glich der MTV aus. Katharina Schultheiß blockte ein Zuspiel perfekt in den Raum für Andrea Bichler, die den Ball zum 1:1 einschob. Das Spiel blieb in der ersten Hälfte sehr zerfahren, wobei der SVS sich ein klares Chancenplus erspielen konnte. Nicht unverdient gingen die Gäste folgerichtig nach einer halben Stunde erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeberinnen ein anderes Gesicht. Nach und nach erspielte sich das Team von Coach Nico Weis ein Übergewicht im Mittelfeld und kam zu Torchancen. Es dauerte dennoch bis zur 84. Minute, ehe der erlösende Ausgleichstreffer fiel. Bichler setzte sich über die rechte Seite durch, flankte auf Stephanie Köhler, die den Ball direkt nahm und aus 16 Metern zum 2:2-Endstand in den Winkel traf. Für Köhler (ehemals Wild) war es damit ein sehr gelungenes Comeback nach 16 Monaten ohne Fußball.

TV 1864 Altötting – FSV Höhenrain 1:0

Altötting bleibt kein gutes Pflaster für den die Höhenrainerinnern. Im Sommer hatte der FSV dort alle Chancen auf den Aufstieg verspielt. Am Samstag musste die Elf von Trainer Werner Söckler dem Außenseiter erneut zum Sieg gratulieren. „Das war eine total unnötige Niederlage“, haderte FSV-Sprecherin Sandra Ott. Trotz zahlreicher und bester Tormöglichkeiten in beiden Halbzeiten wollte den Gästen einfach kein Treffer gelingen. Besser machte es Altötting, das aus zwei Chancen ein Tor produzierte. Das 1:0 durch Sandra Urich in der 15. Minute bedeutete letztlich die zweite Saisonniederlage der Höhenrainer Fußballerinnen.

Bezirksliga Frauen

FC Puchheim – SC Pöcking-P. 7:0

So wird es schwer, die Bezirksliga zu halten: Ausgerechnet gegen den Lieblingsgegner der vorigen Jahre kassierten die Pöckingerinnen am Sonntagabend eine schmerzhafte Abfuhr. „Wir haben uns leider zu oft mit langen Bällen von Puchheim überrumpeln lassen“, kritisierte SCPP-Coach Daniel Flath. Nach einem frühen Doppelschlag (7.) hätten Tanja Wildfeuer und Claudia Schwarz dem Team neues Leben einhauchen können. Doch sie vergaben jeweils ihre Riesenchance. Puchheim agierte konsequenter und legte bis zur Pause noch zwei Tore nach. In der zweiten Halbzeit lief es ähnlich. Nur der FCP nutzte seine Gelegenheiten. (Tobias Huber)