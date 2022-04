Schmidt: „Ein Alles-oder-Nichts-Spiel“

Teilen

Fehlt vor allem als lautstarker Abwehrorganisator: Christian Rodenwald (l.) musste am Herzen operiert werden und fällt vermutlich für den Rest der Saison aus. © Andrea Jaksch

Wegweisendes Osterwochenende für den TSV Gilching-Argelsried: Die Landesliga-Fußballer benötigen dringend viele Punkte im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Sonthofen (Samstag, 15 Uhr) und im Gastspiel am Montag (17 Uhr) beim FC Ehekirchen, wenn sie noch ins Aufstiegsrennen eingreifen möchten. Ein Routinier wird dabei aber fehlen.

Gilching – Als Sportlehrer weiß Peter Schmidt nur zu gut, wie wichtig ein funktionierender Körper ist. Deshalb schickt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried seine Landesliga-Fußballer auch regelmäßig zum Arzt. Auch bei Christian Rodenwald war das so. Prompt wurde bei dem 33-Jährigen eine Herzerkrankung festgestellt. Er hat den Eingriff vor zwei Wochen sehr gut überstanden, ob der Routinier in dieser Saison aber noch mal zum Einsatz kommt, ist fraglich. „Ich kann jedem nur raten, sich jährlich durchchecken zu lassen“, sagt Rodenwald, dessen Erkrankung nichts mit Corona zu tun hatte.

Auf dem Platz wird er seinem Team nicht nur am Samstag im Spitzenspiel (15 Uhr) in der heimischen Kies-Arena gegen den Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen fehlen. „Seine Präsenz und Lautstärke geht uns natürlich ab“, sagt Schmidt über die Absenz seines Abwehrchefs. Das sah man bereits beim 0:2 vor einer Woche in Ichenhausen. „Ich werde dennoch alles geben und die Jungs von außen pushen“, verspricht Rodenwald. Denn mit einem Sieg könnte der TSV bis auf einen Punkt an die Allgäuer heranrücken. „Das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel“, urteilt Schmidt. Bei einer Niederlage könnten die Gilchinger ihre Aufstiegsträume vermutlich begraben. „Die Jungs sollen dennoch mit Spaß an die Sache herangehen. Wir haben ja nichts zu verlieren, stehen immer noch viel besser da, als man vor der Saison erwarten konnte“, konstatiert Schmidt.

Den deutlich größeren Druck sieht er bei Sonthofen. „Die haben ganz klar das Ziel, als Meister aufzusteigen“ sagt der Gilchinger Trainer. Das bekam der TSV auch bei den bisher einzigen beiden Vergleichen zwischen beiden Mannschaften zu spüren. Mit 0:5 und 0:3 gingen die Gilchinger zweimal im Allgäu unter. „Die werden sich berechtigterweise fragen, wieso wir da oben mitspielen“, bekennt Schmidt. Um diesmal besser mitzuhalten, fordert er vor allem eins: „Wir müssen mehr miteinander kommunizieren. In Ichenhausen hätten die Spieler auch eine Gebetsstunde auf dem Platz abhalten können, so leise war es“, sagt Schmidt, der auf Bojan Tanev (Arbeit) und Benedikt Buchinger (Osterausflug) verzichten muss.

Beide stehen am Montag in Ehekirchen (17 Uhr) wieder im Kader. „Egal, wie das Match gegen Sonthofen am Samstag ausgegangen ist. Ich erwarte von meinen Spielern eine Grundprofessionalität, sonst könnte ich auch zu Hause bleiben und mit meinen Kindern spielen“, so Schmidt mit Blick auf die Nachholpartie gegen die abstiegsbedrohten Ehekirchener.