TSV Gilching: Dritter Sieg im dritten Spiel - Schmidt-Elf zeigt sich in starker Verfassung

Teilen

Der TSV Gilching präsentiert sich bisher gut in der Vorbereitung © michalek

Der TSV Gilching zeigt sich in Topform. Gegen den TuS Holzkirchen setzte es den dritten Sieg im dritten Testspiel. Dazu ist der TSV noch ohne Gegentor.

Gilching – Drei Spiele, drei Siege, acht Tore geschossen und keines kassiert: Bei Fußball-Landesligist TSV Gilching-Argelsried stimmen die Ergebnisse in der Saisonvorbereitung bisher. Nach dem 2:0 gegen den TSV Brunnthal (Landesliga Südost) und einem 3:0 gegen VSST Günzlhofen (Bezirksliga) gelang dem Team von Trainer Peter Schmidt am Sonntag mit einem 3:0-Auswärtssieg beim TuS Holzkirchen (Landesliga Südost) im dritten Testspiel bereits der dritte Zu-Null-Sieg. „Bis jetzt können wir zufrieden sein. Vor allem für das Selbstvertrauen ist es gut, wenn die Ergebnisse stimmen. Aber wenn wir unsere Leistung im ersten Punktspiel nicht bringen, bringt das alles nichts“, sagt Schmidt über die positive Bilanz.

Bei den in der Sommer--Vorbereitung im Gegensatz zu Gilching noch sieglosen Holzkirchnern entwickelte sich am Sonntag laut dem TSV-Coach ein recht offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der erste Treffer gelang dabei Plator Doqaj kurz vor dem Seitenwechsel: Nach einer Balleroberung kreuzte der Gilchinger Mittelfeldspieler im richtigen Moment hinter die gegnerische Viererkette und behielt allein vor Holzkirchens Torwart Lars Lewerenz die nötige Ruhe (44.).

Im zweiten Durchgang ließ bei den Gastgebern, die eine harte Trainingseinheit vom Vortag in den Beinen hatten, etwas die Kraft nach. Diese ließen nach gut einer Stunde Marcel Ebeling im Sechzehner zum Abschluss kommen, und der schlenzte den Ball mit seinem schwachen linken Fuß zum 2:0 in den Winkel. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Maximilian Hölzl, der aus dem Gewühl heraus zum 3:0 traf (84.).

Bereits am Samstag (13 Uhr) steht für die Gilchinger beim ASV Dachau die Generalprobe vor dem ersten Punktspiel beim VfB Durach in gut zwei Wochen auf dem Programm. „Bis zum Saisonstart werden wir weiter im physischen Bereich und an unserem Spielsystem arbeiten. Im Vergleich zur letzten Saison versuchen wir, zielstrebiger nach vorne spielen“, so Schmidt. (Tobias Empl)