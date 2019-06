Anil Adam die neue Nummer eins

TSV Gilching spielt gegen ASV Dachau 0:0

Anil Adam feierte einen guten Einstand. Richtig gefordert wurde der neue Torwart des TSV Gilching-Argelsried aber nicht am Samstag beim 0:0 gegen den ASV Dachau.

Gilching– Der 26-Jährige bekam bei seinem 45-minütigen Einsatz in der Testpartie keinen wirklich gefährlichen Ball auf das Tor. Das Gleiche galt für Lukas Müller, der nach der Pause zwischen die Pfosten durfte. „Der Gegner war doch recht harmlos“, sagte Peter Schmidt.

Der Gilchinger Trainer machte nach dem Schlusspfiff klar, dass Adam erst mal seine neue Nummer eins ist. „Er ist einfach der deutlich erfahrenere“, so Schmidt. Müller und der noch angeschlagene Michael Suck seien die Herausforderer. Markus Hartmannsgruber, der fast die gesamte Rückrunde gehalten hatte, wird längerfristig ausfallen. Bei ihm wurde ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert. „Es ist die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht. Als Polizist muss er doch sehr auf seine Gesundheit achten“, sagt Schmidt über den 32-Jährigen. Umso erleichterter war er, dass sich Adam selbst bei den Landesliga-Fußballern anbot. Er verfügt über reichlich Erfahrung, die er beim SV Aubing, beim SV Planegg-Krailling und zuletzt bei Bezirksliga-Absteiger SC Fürstenfeldbruck sammelte. „Damit sind unsere Kaderplanungen weitestgehend abgeschlossen“, konstatierte Schmidt.

Seine Mannschaft zeigte gegen den ASV, der in der Landesliga Südost spielt, eine spielerisch ansprechende Leistung und präsentierte sich vor allem in diesem Bereich besser als beim 2:0 über den SV Neuperlach München vor einer Woche. „Es geht definitiv in die richtige Richtung, die Spieler haben meine Vorgaben sehr gut umgesetzt. Bis wir aber den Fußball spielen werden, den ich mir vorstelle, wird es wohl noch länger dauern als bis zum ersten Spieltag“, urteilte Schmidt. Dann sollten die Gilchinger aber auf jeden Fall das Tor besser ins Visier nehmen als am Samstag. „Wir haben uns nicht belohnt“, bedauerte Adam. Rachid Teouri traf in der ersten Halbzeit nur die Latte, nach der Pause vergaben Youngster Sebastian Sedlmair bei seinem Debüt im Trikot der ersten Mannschaft und der sehr agile Michael Lelleck die besten Chancen für die überlegenen Hausherren.

Bereits am Dienstag steht das nächste Vorbereitungsmatch an. Die Gilchinger erwarten ab 19.30 Uhr den in der Bezirksliga beheimateten Nachbarn SC Unterpfaffenhofen-Germering.