TSV Gilching gastiert beim statistischen Doppelgänger in Durach

Von: Michael Grözinger

Teilen

In etwa auf Augenhöhe begegneten sich Gilching um Maximilian Hölzl (l.) und Durach in den bisherigen Landesliga-Duellen zumeist. In dieser Saison gleichen sich die Teams – zumindest laut Statistik – fast aufs Haar. Foto: Andrea jaksch © Andrea jaksch

Nach dem katastrophalen Heimauftritt gegen Aindling wollen die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried Wiedergutmachung betreiben.

Gilching – Mit dem VfB Durach gastieren sie dabei bei so etwas wie ihrem Doppelgänger aus dem Allgäu – zumindest wenn man die Statistik der laufenden Saison bemüht.

Offiziell sind der TSV Gilching-Argelsried und der VfB Durach keine Tabellennachbarn. Zwar trennt beide Kontrahenten in der Landesliga Südwest nur ein Punkt, weil die Liga heuer aber sehr ausgeglichen zu sein scheint, liegen dennoch vier Positionen zwischen den viertplatzierten Gilchingern (12 Punkte) und dem Tabellenachten aus Schwaben (11). Und auch sonst gleicht sich die bisherige Saison der Teams vor dem direkten Duell am Samstag (16 Uhr) im Oberallgäu fast aufs Haar.

Der TSV hat ein Torverhältnis von 12:8, Durach von 11:7. Der beste Torschütze jeder Mannschaft traf bislang viermal, Andre Gasteiger für Gilching und Tobias Seger auf VfB-Seite. Sechs der bisherigen sieben Gegner in dieser Saison sind bei beiden Teams dieselben: FC Memmingen II, FC Ehekirchen, FC Kempten, TSV Aindling, TSV Jetzendorf und SC Oberweikertshofen – Gilching holte gegen das Sextett neun Punkte, Durach zehn. Beide sammelten in Heimspielen bis dato deutlich mehr Punkte als auswärts. Nicht zuletzt stotterte bei beiden jüngst der Motor, und in diesem Zuge halfen sie in den vergangenen zwei Wochen den zuvor schlecht in die Saison gestarteten Aindlingern jeweils mit einer 0:1-Niederlage auf die Beine.

Neuzugang Fabian Klingel vor erstem Startelfeinsatz

Dass der VfB Durach somit als Doppelgänger seiner Mannschaft zu bezeichnen ist, möchte Gilchings Trainer Sebastian Stangl daraus aber nicht schließen. „Nach der bisherigen Saison mit vielen wechselnden Kadern bei den Mannschaften ist es schwierig, etwas hineinzuinterpretieren“, sagt der 40-Jährige. Auch die Gilchinger mussten ihre Startelf schon mehrfach umbauen, dazu dürfte es am Samstag erneut kommen. So sei Neuzugang Fabian Klingl bereit für seinen ersten Startelfeinsatz, für die noch angeschlagenen Burkibar Cisse und Sven Kosel kommt die Partie hingegen zu früh. „Wir haben dank unseres breiten Kaders jetzt die Chance zu rotieren“, sagt Stangl. „Das ist auch eine Möglichkeit für die Jungen, sich zu zeigen.“

Außerdem steht in Durach wohl ein weiterer Neuzugang erstmals im Kader des TSV: Mittelfeldspieler Armin Maier bekam Anfang der Woche die Spielerlaubnis erteilt. Der 26-Jährige war zuletzt für Regionalligist SV Heimstetten aktiv, wo er aber vornehmlich in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga zum Einsatz kam. Zuvor hatte er bereits in Singapur, der Schweiz, Malaysia und auf Island internationale Erfahrung gesammelt.

Während der samstägliche Gegner für Maier und seinen neuen Trainer ein recht unbeschriebenes Blatt ist, kennt der Großteil der Gilchinger die Allgäuer aus den vergangenen Landesliga-Saisons gut. „Die Mannschaft weiß, dass es ein schwieriges Auswärtsspiel wird gegen einen Gegner, der aktiv mitspielt“, sagt Stangl und ergänzt: „Das dürfte uns mehr liegen als Aindling.“ Beim 0:1 vor Wochenfrist lief gegen „einen schwachen Gegner“ (Stangl) bei seiner Elf fast gar nichts zusammen (wir berichteten). Grundlegende Veränderungen nimmt der Coach dennoch nicht vor. Stangl: „Wir haben unter der Woche über das Spiel gesprochen, und jetzt arbeiten wir weiter.“