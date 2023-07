Aus der österreichischen Regionalliga: TSV Gilching verpflichtet weiteren Angreifer

Burkibar Cissé kommt aus der österreichischen Regionalliga. © Türkgücü

Ein Grund, warum es in der vergangenen Landesliga-Saison nicht so berauschend für den TSV Gilching-Argelsried lief, war die Offensive.

Gilching – Die Verantwortlichen des Fußballvereins haben darauf reagiert: Nach Andre Gasteiger verpflichteten sie mit Burkibar Cissé einen weiteren Hoffnungsträger für den Angriffsbereich. Der 29-Jährige spielte zuletzt für den FC Kufstein in der österreichischen Regionalliga.

„Wir brauchen offensiv mehr Torgefahr“, sagt Gilchings Sportlicher Leiter, Maximilian Hölzl. Der schnelle Neuzugang könne sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen spielen. In der Jugend kickte Cissé für den TSV Forstenried und den SC Fürstenfeldbruck, im Herrenbereich machte er nach Bruck erstmals beim SV Pullach auf sich aufmerksam. Dort, bei Türkgücü München und beim TSV Eintracht Karlsfeld absolvierte der Stürmer aus Togo insgesamt 92 Partien in der Landesliga, erzielte dabei elf Treffer. Aus der Zeit in Karlsfeld kennt Cissé auch Gilchings neuen Trainer, Sebastian Stangl, der dort sein Übungsleiter war.

Zusammen mit Gasteiger soll der Angreifer die Offensive des TSV beleben. Der 26-Jährige zeigte sich in den vergangenen Jahren treffsicherer als Cissé. Bei Bezirksligist SV Lohhof, Landesligist Eintracht Karlsfeld, Bayernligist VfB Hallbergmoos und seinem vorangegangenen Landesliga-Verein, TSV Grünwald, zählte Gasteiger meist zu den auffälligsten Offensivspielern. Insgesamt erzielte er für die vier Vereine 37 Tore. Das neue Gilchinger Duo soll auch Marcel Ebeling entlasten, der in der vergangenen Saison oft der einzige Hoffnungsträger im TSV-Angriff war. „Wir müssen aber noch abwarten, wie es unser neuer Trainer taktisch genau angehen wird“, sagt Hölzl, der selbst zu den Gilchinger Stürmern zählt. (toh)