Erste Niederlage für Jetzendorf – Trotz langer Unterzahl gelingt Gilching der Sieg im Auswärtsspiel

In der Nachspielzeit brachte Fabian Leutenecker (l.) mit seinem 2:1 den TSV Gilching auf die Siegerstraße. Foto: a. jaksch © a. jaksch

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching triumphierten am Sonntag trotz langer Unterzahl mit 3:1 (1:1) beim in der Rückrunde zuvor unbesiegten TSV Jetzendorf.

Gilching – Stefan Schwartling hatte sich am Sonntag auf den Weg nach Jetzendorf gemacht. „Wahrscheinlich wollte unser Abteilungsleiter mal mit eigenen Augen sehen, dass wir auswärts ganz anders auftreten als zu Hause“, sagte Peter Schmidt, Trainer des TSV Gilching-Argelsried.

Tatsächlich waren die Landesliga-Fußballer im Vergleich zum extrem schwachen Auftritt vor einer Woche gegen Illertissen nicht wiederzuerkennen. „Da waren ganz andere Emotionen im Spiel“, berichtete Schmidt.

Nach dem ersten Treffer für Gilching kam es zu Diskussionen um eine rote Karte

Die Gäste schnürten den in der Rückrunde bis dato starken und noch unbezwungenen Aufsteiger vom Anpfiff weg in der eigenen Hälfte ein. Folgerichtig gelang Torjäger Marcel Ebeling das 1:0, als er aus dem Gewühl heraus traf. „Da hatten wir schon zuvor zwei Abschlussaktionen im Strafraum gehabt“, sagte Schmidt. Nach einer Viertelstunde erlahmten die Gilchinger Bemühungen etwas (Schmidt: „Keine Ahnung, warum“).

In der 31. Minute sorgte eine rote Karte für Diskussionen. Murat Ersoy soll seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen traktiert haben, während auf der anderen Seite des Spielfelds ein Gilchinger Konter rollte. „Der Schiedsrichter hat gesagt, dass er es nicht gesehen hat. Die Eindrücke des Schiedsrichter-Assistenten, der noch weiter vom Geschehen war als ich, war ausschlaggebend“, wunderte sich Schmidt.

Vor der Halbzeit gelang Jetzendorf der Ausgleich - Ende der zweiten Hälfte dann die Führung für Gilching

Als David Raabe auch noch in der 41. Minute der Ausgleich für Jetzendorf gelang, bahnte sich eine schwere zweite Halbzeit für die Gilchinger an. „Wir haben es in Unterzahl aber gut verteidigt und keine klare Chance zugelassen“, freute sich Schmidt. Stattdessen hatte er zweimal den Torschrei auf den Lippen. Doch sowohl bei einem Schuss von Amine Benouachkou als auch bei einem abgefälschten Freistoß von Ebeling war den Hausherren das Glück hold.

Dies war in der Nachspielzeit jedoch aufgebraucht. Ein Freistoß auf den langen Pfosten des eingewechselten Marko Ralic bugsierte Fabian Leutenecker irgendwie noch mit dem Körper Richtung Tor. Jetzendorfs Keeper Jeremy Manhard war offenbar zu überrascht, sodass der Ball zwischen seinem Körper und dem Pfosten im Netz zappelte.

Ralic erzielt nach einem Sololauf das dritte Tor für den TSV Gilching

Nach dem Wiederanstoß holte sich Benouachkou wegen eines zu heftigen Einsteigens noch eine Zeitstrafe ab. Im Anschluss an den folgenden Freistoß schnappte sich Ralic den Ball und vollendete seinen Sololauf über den halben Platz mit dem 3:1. „Wenn ich diese Emotionen in der Mannschaft heute sehe, ärgere ich mich schon noch über unseren Auftritt vor einer Woche“, sagte Schmidt. (Tobias Huber)

TSV Jetzendorf – TSV Gilching-A. 1:3 (1:1)

TSV Jetzendorf: Manhard - Öttl, Radlmeier, Els, Grauvogl (78. Fassl), Geuenich (87. Peuker), Nefzger (66. Schäffler), Beiz, Raabe (81. Liebl), Reisner, Kirmair

TSV Gilching: Suck - Häusler, Rodenwald (83. Freinecker), Leutenecker - Kuhn (68. Ralic), Brand (89. Saibou), Doqaj (74. Engelhardt), Buckl - Hölzl (70. Benouachkou), Ersoy, Ebeling

Tore: 0:1 Ebeling (6.), 1:1 Raabe (41.), 1:2 Leutenecker (90.+1), 1:3 Ralic (90.+3)

Rote Karte: Ersoy (31./Ellenbogenschlag)

Zeitstrafe: Benouachkou (90.+2/Foulspiel)

Schiedsrichter: Christian Babjar (SG Tüßling-Teising)

Zuschauer: 205