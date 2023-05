TSV-Gilching-Coach Schmidt über verpasstes Saisonziel: „Haben auch nicht mehr verdient“

Teilen

Zum letzten Mal auf der Bank des TSV Gilching saß Trainer Peter Schmidt (vorne) beim Auswärtsspiel in Weißenburg. © Andrea Jaksch

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching gingen am letzten Spieltag als Verlierer vom Platz. Lob von Trainer Schmidt gab es dennoch.

Gilching – Die Ereignisse am Wochenende in der Bundesliga ließen auch Peter Schmidt nicht kalt. „So richtig freuen konnte ich mich über die Meisterschaft des FC Bayern aber nicht. Die Dortmunder hätten es mehr verdient gehabt“, sagte Schmidt, der seit Anfang der 90er Jahre ein Anhänger der Roten ist. „Ich hoffe aber, dass meine Buben keine Bayern-Fans werden“, sagte er. Es gebe aus seiner Sicht schon zu viele Erfolgsfans beim FCB. „Dann lieber Augsburg, damit sie auch mal leiden müssen“, ergänzte er mit ironischem Unterton.

Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried hatte genügend Zeit, sich über Themen rund um den Profifußball zu unterhalten. Die Erkenntnisse aus dem letzten Saisonspiel und seinem letzten Auftritt als Coach hielten sich in Grenzen. Mit dem letzten Aufgebot angereist, verlor der Landesligist am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:0) beim TSV 1860 Weißenburg.

TSV Gilching-Trainer Schmidt lobt trotz Niederlage: „Auf diese Jungs kann sich der TSV verlassen“

„Eines muss aber gesagt werden: Auf diese Jungs kann sich der TSV verlassen. Respekt, dass sie dabei waren und wie sich präsentiert haben“, lobte Schmidt. Bestes Beispiel war Plator Doqaj, der trotz Verletzung unter der Woche beim 0:2 in Kaufering mit getapptem Fuß auflief und 90 Minuten durchhielt. Auf der Bank saßen neben Schmidt lediglich Co-Trainer Christoph Meißner, der diesmal nicht von Beginn an spielte. „Der Platz war sehr hart. Das wäre nicht gut für seine alten Knochen gewesen“, so Schmidt. Dazu kam noch Torwart Sebastian Hollenzer, der kurz vor Schluss noch Erfahrungen als Feldspieler sammeln durfte.

Umso bemerkenswerter war die Tatsache, wie gut Gilching Paroli bieten konnte. In der ersten Hälfte sei laut Schmidt den Gästen nach einem rüden Check gegen Doqaj ein klarer Elfmeter verwehrt geblieben. „In der zweiten Halbzeit haben wir sogar die Spielkontrolle übernommen“, berichtete Schmidt. Doch ein Ballverlust leitete die Führung durch Weißenburgs scheidenden Kapitän Maik Wnendt ein (54.).

Plattz zehn für den TSV Gilching: „Wir haben unser Saisonziel knapp verpasst“

Der TSV versuchte das Blatt noch zu wenden, doch die Offensivbemühungen fielen zu harmlos aus. Stattdessen erhöhten die Gastgeber per Konter kurz vor dem Ende. So rutschten die Gilchinger in der Endtabelle der Landesliga Südwest noch auf Platz zehn ab.

„Wir haben unser Saisonziel knapp verpasst. Aber das ist auch okay so, wir hatten insgesamt auch nicht mehr verdient“, bilanzierte Schmidt nach seinem Abschiedsspiel knallhart. Doch es gab auch Hoffnungsschimmer. So lieferte Ziad Saibou, der nach der Winterpause nur selten in der Startelf stand, ein starkes Spiel ab. „Auf ihn kann man sich auch zu 100 Prozent verlassen“, lobte Schmidt. (toh)