TSV Gilching verliert nur knapp gegen die SpVgg Unterhaching II im Nebel-Spiel

Der TSV Gilching verlor das Testspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching zwar, zeigte sich aber zufrieden mit der Leistung © Daniel Worsch

Co-Trainer Meißner gibt sich trotz Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft TSV Gilching zufrieden. Am Samstag geht es dann gegen den TSV Landsberg

Gilching – Christoph Meißner fehlte der Durchblick. „Der Nebel war so dicht, man hat die andere Seite des Spielfeldes kaum gesehen. Beinahe wäre das Match gar nicht angepfiffen worden“, berichtete der Co-Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Er vertrat am Mittwoch Chefcoach Peter Schmidt, der seinen Pflichten als Lehrer im Skilager nachkommen musste.

Mit dem Auftritt des Fußball-Landesligisten, der die Nachholpartie gegen die außer Konkurrenz spielende SpVgg Unterhaching II mit 1:2 (0:1), verlor, war Meißner zufrieden. „Es war ein ordentlicher Auftritt. Aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden gerecht gewesen“, bilanzierte er.

Die Gilchinger begannen auf dem Kunstrasen abwartend, ließen kaum Chancen der Gastgeber zu. Einmal waren die Gäste jedoch nicht im Bilde. Ein Ballverlust führte zu einem Konter, den Felix Lautenbacher erfolgreich abschloss (32.). Danach agierten die Gilchinger mutiger und wurden mit dem 1:1 belohnt. Ein schöner Angriff über die Außen landete bei Maximilian Karl, der zum 1:1 vollstreckte (42.).

Im zweiten Abschnitt verbuchten beide Mannschaften ihre Chancen, doch nur die SpVgg schlug noch einmal zu. TSV-Keeper Sebastian Hollenzer konnte einen Eckball unzureichend klären, Bastian Eckls Abschluss kullerte ins Netz (73.). Die größte Chance zum 2:2 vergab Plator Doqaj, ein Unterhachinger konnte für seinen bereits geschlagenen Torwart noch auf der Linie klären. „Das muss ein Tor sein“, konstatierte Meißner.

Der nächste Test für die Gilchinger steht erst am Samstag in einer Woche auf dem Programm. Dann ist Ex-Löwe Sascha Mölders mit dem TSV 1882 Landsberg zu Gast an der Talhofstraße. toh