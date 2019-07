Schmidts missratene Premiere

TSV Gilching verliert zum Auftakt gegen Gundelfingen 0:2

von Tobias Huber schließen

Bitterer Auftakt für den TSV Gilching-Argelsried und seinen neuen Trainer Peter Schmidt: Trotz bester Chancen verloren die Landesliga-Fußballer am Sonntag zu Hause gegen den FC Gundelfingen mit 0:2 (0:0).

Gilching–Die Saison für den TSV Gilching-Argelsried hat so angefangen, wie sie aufgehört hat: Mit einem 0:2 auf eigenem Platz gegen den FC Gundelfingen. Konnten die Gilchinger aber die Niederlage im Mai noch ganz gut verkraften, weil es für sie um nichts mehr gegangen war, wurde der Ausgang der Landesliga-Partie am Sonntag zur schwer verdaulichen Kost. „Das war eine sehr bittere Niederlage“, resümierte Gilchings neuer Trainer Peter Schmidt, der auf eine bessere Premiere gehofft hatte.

Mit Christoph Meißner in der Innenverteidigung, Christian Rodenwald im defensiven Mittelfeld und Maximilian Ruml als Ideengeber hinter dem einzigen Stürmer Nick Schnöller hatte Schmidt zum Start im Vergleich zu seinem Vorgänger Wolfgang Krebs vieles umgestellt. Mit ihrem frühen Pressing zwangen die Hausherren die FCG-Fußballer immer wieder zu Fehlern. Dass sich dies nicht auszahlte, lag vor allem an der Abschlussschwäche des TSV und an schwachen Standards. „Das ist hanebüchen, wenn ein Freistoß aus aussichtsreicher Position bis zum Wertstoffhof fliegt“, schimpfte Schmidt. Die Gäste wurden erst gegen Ende der ersten Halbzeit gefährlich, doch der Außenpfosten rettete die Hausherren. Zuvor hatte Gilchings Florian Huber per Kopf aus fünf Metern die dickste Möglichkeit vergeben.

Dieser Chancenwucher setzte sich nach der Pause fort. Schnöller versuchte es frei vor FCG-Torwart Daniel Dewein mit einem zu hoch angesetzten Heber, kurz darauf schob Marco Brand aus bester Schussposition den Ball in die Hände von Dewein. Auf der Gegenseite luden die Gilchinger den Gegner zum Toreschießen ein. „Das war eine ganze Kette an Fehlern“, konstatierte Schmidt. Ein Gundelfinger hatte auf der rechten Seite alle Zeit der Welt, um seine Flanke anzusetzen. TSV-Keeper Anil Adam konnte den Ball nicht festhalten, und Jannik Noller staubte zum 1:0 ab (65.). In der Folge gelang dem TSV in der Offensive außer einem Abseitstor von Schnöller nicht mehr viel. Unmittelbar vor dem Abpfiff leistete sich der eingewechselte Maximilian Kraus einen fatalen Fehlpass, den der FCG dankbar ausnutzte.

„Aus diesen Fehlern müssen wir ganz schnell lernen“, kommentierte Schmidt. Stefan Schwartling attestierte seinem neuen Coach ein ordentliches Debüt. „Ich habe eine gute Leistung unserer Mannschaft gesehen. Aus den drei Chancen musst du in der Landesliga mindestens ein Tor machen, sonst verlierst du halt so ein Spiel“, resümierte der Gilchinger Abteilungsleiter. Am Mittwoch geht es für den TSV bereits weiter. Dann steht um 18.30 Uhr das Derby beim SC Olching auf dem Programm.

TSV Gilching: Adam - Buckl, Meißner, Hölzl, Hänschke - Huber (56. Wiedemann), Brand, Rodenwald, Fauth (56. Lelleck) - Ruml (76. Kraus) - Schnöller

FC Gundelfingen: Dewein - Grötzinger, Reutter, Schneider (64. Fink), Kühn, Öz (86. Rembold), Schmid, Braun, Noller, Weichler, Brugger (37. Zeyer)

Tore: 0:1 Noller (65.), 0:2 Schmid (89.)

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (FC Horgau)

Zuschauer: 250