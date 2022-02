TSV Gilching verzichtet noch auf Marcel Ebeling - Ruml hat mächtig abgespeckt

Einen starken Eindruck hat Maximilian Ruml (r.) zuletzt hinterlassen. © Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried will beim FC Ehekirchen die Siegesserie ausbauen. Dabei wird Neuzugang Marcel Ebeling noch nicht mithelfen. Ein Sonderlob erhält Maximilian Ruml.

Der Platzwart des TSV Gilching-Argelsried hat eine dicke Belohnung verdient. „Er hat extra für uns einen Trainingsplatz hergerichtet“, berichtet Peter Schmidt. So konnte der Trainer seine Landesliga-Fußballer unter der Woche auf Naturrasen schwitzen lassen. Nach einer Vorbereitung ausschließlich auf Kunstrasen waren die Einheiten sehr wichtig, denn Gastgeber FC Ehekirchen erwartet die Gilchinger zum ersten Punktspiel des Jahres an diesem Sonntag (14 Uhr, Wallertshofener Straße) auf natürlichem Untergrund.

Für den drittplatzierten TSV geht es dabei darum, seine starke Serie von fünf Siegen fortzusetzen und damit den eigenen Vereinsrekord in der Landesliga auszubauen. Doch Schmidt will davon nichts wissen. „Unser Kampfziel auswärts ist immer ein Unentschieden“, stellt er klar. Dabei kann Schmidt auf eine gute Trainingswoche zurückschauen, nicht nur wegen des Rasens. Er hat am Sonntag, was die Aufstellung betrifft, die Qual der Wahl. So wird unter anderem der noch nicht komplett fitte Neuzugang Marcel Ebeling nicht zum Kader gehören.

„Er hat zehn Kilo abgenommen, das merkt man natürlich.“

„Das wäre den anderen Spielern gegenüber unfair“, sagt Schmidt. Auch Florian Huber wird die Reise in den oberbayerischen Nordosten nicht antreten. Nach überstandener Corona-Quarantäne konnte er erst am Dienstag zum ersten Mal trainieren. Gute Chancen auf einen Startelfeinsatz hat Maximilian Ruml, der einen starken Eindruck in der Vorbereitung hinterließ. „Er hat zehn Kilo abgenommen, das merkt man natürlich“, berichtet Schmidt. In der Vorrunde hatte Ruml verletzungsbedingt lange gefehlt.

Im Hinspiel setzten sich die Gilchinger mit 2:0 gegen Ehekirchen durch und zeigten dabei eine souveräne Leistung. „Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das Spiel war unter der Woche, und Ehekirchen kam recht spät in Gilching an“, erinnert sich Schmidt. Mit Gabriel Hasenbichler konnte der FCE zudem einen Stürmer wiedergewinnen. Er kehrte vom sächsischen Oberligisten VFC Plauen zurück. „Er ist körperlich sehr stark“, sagt Schmidt über den 21-Jährigen. Die Gastgeber haben als Tabellenelfter lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Schmidt vermutet dennoch: „Das wird ein Duell auf Augenhöhe.“ (toh)