Halbstündige Spielunterbrechung und wieder kein Sieg - TSV Gilching tritt auf der Stelle

Diskussionsbedarf hatte Christian Rodenwald mit Schiedsrichter Michael Hagl. Der Unparteiische schickte den Gilchinger für zehn Minuten vom Platz – aus Gilchinger Sicht völlig übertrieben. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried mussten sich zum Rückrundenstart erneut mit einer Punkteteilung begnügen. Trotz Führung reichte es zu Hause nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellennachbarn VfB Durach.

Gilching – Minutenlang war es mucksmäuschenstill in der Gilchinger Kies-Arena. Ein Zuschauer der Landesliga-Partie gegen den VfB Durach war auf der Tribüne zusammengebrochen und musste medizinisch versorgt werden. Der herbeigerufene und sehr schnell eingetroffene Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. „Gott sei Dank war er schnell wieder bei Bewusstsein“, berichtete Gilchings Trainer Peter Schmidt. So konnte die Begegnung nach einer mehr als halbstündigen Unterbrechung ab der 30. Minute fortgesetzt werden. Als sieben Minuten später Maximilian Hölzl nach einem Stockfehler des Duracher Keepers Julian Methfessel das 1:0 für den heimischen TSV erzielte, durfte sogar gejubelt werden in der Kies-Arena. Der Treffer reichte am Ende jedoch wieder nicht, um den ersten Heimdreier des TSV seit Ende August einzufahren. „Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden“, befand Schmidt nach 90 zwar wenig hochklassigen, aber sehr spannenden Minuten.

Die Gastgeber hatten sich mal wieder den inzwischen fast schon obligatorischen Aussetzer in der Defensive geleistet. Bei einem Einwurf waren die Gilchinger Fußballer im Tiefschlaf. Ein VfB-Akteur durfte bis zur Grundlinie laufen, seinen Rückpass verwertete Niklas Eggensperger zum 1:1 (60.). Danach hätten beide Mannschaften das Spiel für sich entscheiden können. „Wir haben den Kampf angenommen“, lobte Schmidt. Weniger begeistert war der Übungsleiter über das Verhalten von VfB-Coach Alexander Methfessel. „Wieder einmal hat er unsere Bank und mich mehrmals beleidigt, irgendwann musste ich mich auch mal verbal zur Wehr setzen. Nach dem Spiel haben sich die anderen Duracher Verantwortlichen auch bei mir entschuldigt“, sagte Schmidt. Ebenfalls unzufrieden war er mit Schiedsrichter Michael Hagl. „Über manche Entscheidungen konnte ich echt nur mit dem Kopf schütteln“, stellte Schmidt fest. So bekam Gilchings Abwehrroutinier Christian Rodenwald früh eine sehr harte gelbe Karte und kurz danach eine Zehn-Minuten-Strafe verpasst. Eine Tätlichkeit gegen Marco Brand blieb dagegen komplett ungeahndet. „Ein Heimschiedsrichter war das ganz sicher nicht“, urteilte Schmidt.

Für den TSV endete das letzte Heimspiel des Jahres damit ziemlich unbefriedigend. In den noch ausstehenden zwei Begegnungen gegen die Spitzenteams aus Sonthofen und Ehekirchen müssen die weiter im Tabellenmittelfeld festhängenden Gilchinger jeweils auswärts antreten. (Tobias Huber)

TSV Gilching-A. – VfB Durach 1:1 (1:0)

TSV Gilching: Suck - Häusler, Rodenwald (79. Kuhn), Leutenecker - Eichberg, Brand, Kraus, Karl (83. Saibou) - Ralic (57. Diker), Hölzl (50. Ebeling), Ersoy (72. Benouachkou)

VfB Durach: J. Methfessel - Wieder, Piller, Echteler (78. Schindele), Eggensperger, Brandmeir, Settele (64. Hössl), Steidle, Seger, Seefried (89. Stadelmann), M. Methfessel

Tore: 1:0 Hölzl (37.), 1:1 Eggensperger (60.)

Zeitstrafe: Rodenwald (27., Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Michael Hagl (TSV Bergen)

Zuschauer: 100

Bes. Vorkommnisse: Nach einem medizinischen Notfall auf der Tribüne wurde die Partie für rund 30 Minuten unterbrochen (30.).