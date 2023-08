Zweite Pleite in Folge für TSV Gilching: „Müssen das Spiel abhaken und damit leben“

Chancenwucher betrieben die Gilchinger in der ersten Halbzeit. Die größte vergab Maximilian Hölzl (r.). © Dagmar rutt

Trotz vieler eigener Chancen konnte der TSV Gilching gegen den VfB Durach kein eigenes Tor verwerten. Dies hatte eine 0:3-Niederlage zur Folge.

Gilching – Der Pokal genießt bei den Landesliga-Fußballern des TSV Gilching nicht den höchsten Stellenwert. Vor gut einem Jahr führte das zu der kuriosen Situation, dass nach dem 2:2-Unentschieden im Landesliga-Duell gegen den SC Olching schlicht vergessen wurde, dass der BFV dieses auch als Pokalspiel deklariert hatte. Daher verzichteten die Beteiligten auf das eigentlich notwendige Elfmeterschießen.

In dieser Saison war den Gilchingern im Vorfeld schon bewusst gewesen, dass das Auswärtsspiel beim VfB Durach nicht nur als Liga-, sondern auch als Pokalspiel gewertet wurde. Dass sie nun erneut früh aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind, war nach der 0:3-Niederlage aber ihr geringstes Problem. „Wir müssen Punkte holen, nur das ist wichtig“, sagte Trainer Sebastian Stangl nach der zweiten Niederlage in Folge.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg für Durach schon in Ordnung.“

Dies wäre trotz des am Ende deutlichen Resultats in Durach aus Stangls Sicht durchaus möglich gewesen, wenn die Gäste in der ersten Halbzeit im Abschluss etwas kaltschnäuziger agiert hätten. „Wir müssen uns die Niederlage selber zuschreiben, weil wir unsere Chancen nicht gemacht haben“, sagte der TSV-Coach. Er räumte allerdings ein: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg für Durach schon in Ordnung.“

Im ersten Durchgang, der aufgrund eines Unwetters etwas verspätet angepfiffen wurde, zählte Stangl vier Großchancen seiner Mannschaft. Doch weder Jonathan Krukow noch André Gasteiger, Marcel Ebeling oder Maximilian Hölzl brachten den Ball im Tor unter. Die wohl größte Gilchinger Chance hatte Kapitän Hölzl, der nach gut 30 Minuten mit einem Kopfball an der Unterkante der Latte scheiterte. Das rächte sich gut fünf Minuten später:

TSV Gilching will das Spiel drehen – Durach machte aber weiter Druck und baut Führung aus

Nach einem Gilchinger Ballverlust in der gegnerischen Hälfte schalteten die vor allem über ihre schnellen Außen gefährlichen Gastgeber gut um und profitierten davon, dass Innenverteidiger Lucas Häusler auf dem nach dem Wolkenbruch noch nassen Rasen wegrutschte. Somit fand sich Gregor Mürkl nach einem Steilpass allein vor TSV-Torwart Michael Suck wieder und brachte die Gastgeber in Führung (35.). „Wir sind mit der Gewissheit in die Halbzeitpause gegangen, das Spiel noch drehen zu können“, betonte Stangl.

Doch die Gäste kamen nicht gut aus der Kabine, stattdessen rissen die Allgäuer mit der Führung im Rücken das Spiel an sich. „Durach war dann kämpferisch und läuferisch besser“, räumte der Gilchinger Übungsleiter ein. Schon zehn Minuten nach Wiederanpfiff verwandelte Lukas Kohler einen Foulelfmeter zum 2:0 für die Hausherren. Obwohl danach noch genügend Zeit war, fühlte sich der Treffer bereits an wie eine Vorentscheidung, Gilching kam in der Folge kaum noch gefährlich vors Tor, sondern fing sich stattdessen per Konter noch ein drittes Gegentor durch Doppeltorschütze Mürkl (72.).

Wenige Minuten vor dem Abpfiff wurde den Gästen noch ein möglicher Elfmeter verweigert, somit blieb Gilching wie schon bei der 0:1-Niederlage gegen den TSV Aindling vor Wochenfrist torlos. „Wir müssen das Spiel abhaken, damit leben und es nächste Woche besser machen“, sagte Stangl. Am Samstag sind die Gilchinger erneut auswärts gefordert, beim TSV Bobingen. (Tobias Empl)

VfB Durach – TSV Gilching-A. 3:0 (1:0)

VfB Durach: Eschbaumer - Heinle, Wieder, Eggensperger, Hössl, Leibbrandt (85. Stadelmann), Steidle, Seefried (65. Gruber), Kohler (90.+2 Schäffler), Mürkl (89. Thiel), Littig

TSV Gilching: Suck - Hölzl, Häusler, Gasteiger, Engelhardt (75. Diker), Ebeling, Buckl (46. Fauth), Krukow (66. Ketikidis), Klingl (88. Falch), Maier (57. Saibou), Kraus

Tore: 1:0 Mürkl (35.), 2:0 Kohler (55./FE), 3:0 Mürkl (72.)

Schiedsrichter: Matthias Schubert (FC Aschheim)

Zuschauer: 100