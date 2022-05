TSV Gilching will Nördlingens Meisterparty verhindern

„Es spricht jetzt alles gegen uns“: TSV-Trainer Peter Schmidt will nach zuletzt drei Unentschieden nicht mehr so richtig an den Aufstieg glauben. © Andrea Jaksch

Drei Unentschieden in Folge haben die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried zurückgeworfen. Soll der Traum von der Bayernliga weiter leben, muss am Sonntag (15 Uhr, Kies-Arena) ein Heimsieg im Spitzenspiel gegen Fast-Meister Nördlingen her.

Gilching – Martin Buch versuchte es mit aufmunternden Worten. „Vielleicht ärgern wir ja auch am letzten Spieltag Sonthofen und verhelfen euch so noch zu Platz zwei“, sagte der Trainer des SC Olching zu seinem Gegenüber Peter Schmidt nach dem 3:3 am Dienstag. Der Coach des TSV Gilching-Argelsried hatte schwer an der Punkteteilung im Derby zu knabbern und war direkt nach dem Abpfiff erst mal für einige Minuten in der Kabine verschwunden. „Es lässt sich nicht schön reden. Wir haben wohl alle Chancen verspielt“, sagte er anschließend. Da ahnte Schmidt bereits, dass Konkurrent Sonthofen am Mittwoch siegen würde (3:0 gegen Ichenhausen) und so den drittplatzierten TSV Gilching drei Spieltage vor dem Saisonende um zwei Zähler abhängte. „Es spricht jetzt alles gegen uns“, stellte Schmidt am Freitag fest.

Denn auch das Restprogramm der Allgäuer erscheint leichter. Während der FCS am Samstag den taumelnden SV Bad Heilbrunn erwartet, dürfen sich die Gilchinger am Sonntag (15 Uhr, Kies-Arena) mit dem TSV 1861 Nördlingen messen. Die Nordschwaben sind seit neun Partien ungeschlagen (sieben Siege, zwei Unentschieden) und könnten bereits am Sonntag im Optimalfall die Meisterschaft in trockene Tücher bringen. Das möchten die Gilchinger vermeiden. „Eine Meisterparty auf unserem Gelände wollen wir auf jeden Fall verhindern“, sagt Schmidt. Zudem will sich der TSV anders präsentieren als beim ernüchternden 1:3 im Hinspiel. „Es ist das Primärziel für Sonntag, ein gutes Spiel zu machen und zu zeigen, dass wir ein besserer Gegner sein können. Gegen Sonthofen hat das ja bereits geklappt“, sagt der Übungsleiter.

Seine Gilchinger sind mittlerweile seit fünf Partien unbesiegt. In der vergangenen Saison wäre dies Grund zur Freude gewesen. „Jetzt sind wir natürlich enttäuscht über die Unentschieden zuletzt. Nach der starken Vorrunde hatten wir uns mehr erhofft“, bekennt Schmidt.

Zuletzt hakte es bei seinem Team besonders bei Standardsituationen, sowohl offensiv als auch defensiv. „Das hat auch mit Spielglück zu tun“, entgegnet Schmidt. Dazu offenbarten seine Akteure ein Kopfproblem. „Wir haben immer erst nach Rückständen richtig Gas gegeben“, analysiert Schmidt. Bestes Beispiel: Lucas Häuslers Auftritt gegen Olching. In der ersten Halbzeit agierte er sehr zurückhaltend, nach dem Rückstand drehte der Verteidiger auf und ließ seine Gegenspieler reihenweise stehen.