„Wir hätten auch noch höher gewinnen können“ – TSV Gilchings erster Pflichtspielsieg des Jahres

Teilen

Erfolgreicher Aushilfscoach: Christoph Meißner führte Gilching in Abwesenheit von Peter Schmidt zum Sieg. Foto: aj © aj

Der Knoten ist geplatzt: Ersoy und Ebeling haben die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried mit je zwei Treffern am Sonntag zum ersten Sieg des Jahres geschossen.

Gilching – „Ich glaube, ich muss mir ernsthaft Gedanken machen. Zum dritten Mal bin ich nicht dabei, zum dritten Mal gewinnen wir.“ Peter Schmidt war nach dem 4:1-Sieg (1:1) beim TSV Hollenbach zum Scherzen aufgelegt. Der Chefcoach von Fußball-Landesligist TSV Gilching-Argelsried hatte am Sonntag krankheitsbedingt an der Seitenlinie gefehlt.

Sein Co-Trainer Christoph Meißner führte die Kicker beim Tabellenschlusslicht nach zwei bitteren Punkteteilungen zuvor zum ersten Erfolg des Punktspiel-Jahres. „Vielleicht hätten wir uns das Geld für einen neuen Trainer sparen sollen“, witzelte auch Meißner. Schmidts Zeit beim TSV geht bekanntlich nach der Saison zu Ende.

Nach knapp 20 Minuten kassiert Gilching das Gegentor – danach drehen sie den Spieß um

Da in Hollenbach keine Live-Kamera, wie sonst in der Landesliga üblich, zur Verfügung steht, war der Gilchinger Übungsleiter auf Informationen durch den Liveticker angewiesen. „Da habe ich mir schon kurz Sorgen gemacht“, gestand er. Schließlich vermeldete dieser nach 19 Minuten die überraschende Führung für die Gastgeber nach einer Ecke.

Kurz darauf rettete obendrein die Latte die Gilchinger. „Wir waren zwar überlegen, haben unsere Chancen aber nicht genutzt und Fehler im Spielaufbau gemacht“, analysierte Meißner. Umso wichtiger war das 1:1 nach 38 Minuten, als Murat Ersoy mit einem platzierten Kopfball ins lange Eck erfolgreich war. Dem Treffer vorausgegangen war eine von den schwäbischen Hausherren unzureichend geklärte Ecke.

Ebeling und Ersoy schießen den TSV Gilching mit jeweils zwei Treffern zum Auswärtssieg

Bei Hollenbach musste Spielertrainer Christoph Burkhard zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden. „Das hat bei denen irgendwie den Stecker gezogen“, sagte Meißner. Marcel Ebeling mit einem Freistoßkracher ins Torwarteck, Ersoy durch einen Abstauber und wieder Ebeling per Distanzschuss stellten den verdienten Auswärtssieg für die Gilchinger Fußballer beim Tabellenletzten sicher. „Wir hätten auch noch höher gewinnen können“, stellte Meißner klar.

Am Sonntag will seine Mannschaft endlich auch wieder zu Hause jubeln. Ab 15 Uhr ist Tabellennachbar FV Illertissen II an der Talhofstraße zu Gast. toh

TSV Hollenbach – TSV Gilching-A. 1:4 (1:1)

TSV Hollenbach: Baric – Fischer, E. Ruisinger (84. Wüstner), Knauer, Bichlmeier, Leser, Zach (60. S. Ruisinger), Higl (76. Nefzger), Schäfer, J. Ruisinger (68. Kiechl), Burkhard (46. Witzenberger)

TSV Gilching-Argelsried: Hollenzer – Brand, Häusler, Ersoy (81. Saibou), Rodenwald (78. Freinecker), Ebeling, Karl, Kuhn (55. Engelhardt), Doqaj (70. Buckl), Leutenecker, Hölzl (62. Benouachkou)

Tore: 1:0 Knauer (19.), 1:1 Ersoy (38.), 1:2 Ebeling (60.), 1:3 Ersoy (67.), 1:4 Ebeling (71.)

Schiedsrichter: Julian Perl (SV Pullach)

Zuschauer: 150