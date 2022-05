Hechendorf im Alu-Pech: Stützer-Doppelpack reicht nicht zum Sieg gegen FCE-Reserve

Dominik Sützer (l.) traf doppelt, Jonathan Lubrich einmal. © TSV Hechendorf

Der TSV Hechendorf scheitert erneut an der Chancenverwertung.

Hechendorf - Wie beim 4:4 gegen den BVTA traf der A-Klassist am Dienstag gegen Emmering eigentlich oft genug, trotzdem waren es am Ende zu wenige Tore, gemessen an den guten Chancen. TSV-Trainer Tom Ruhdorfer hatte in der Regenschlacht wenig an der Leistung seiner Elf auf dem rutschigen Geläuf in Hechendorf auszusetzen.

Doch das Torgestänge war der härteste Gegner. „Wir haben unzählige Male Alu getroffen. Alleine in den letzten 15 Minuten hatten wir zwei Alutreffer und weitere Großchancen“, so Ruhdorfer. Am Ende blieb es nach Toren von Dominik Stützer (2) und Jonathan Lubrich auf TSV-Seite sowie Jonas Trinkl, Aaron Materer und Patrick Papadopoulos auf Emmeringer Seite beim glücklichen 3:3 aus Gäste-Sicht. (tao)

TSV Hechendorf – FC Emmering II 3:3

Tore: 1:0 Stützer (33.), 1:1 Trinkl (35.), 2:1 Stützer (42.), 2:2 Materer (46.), 3:2 J. Lubrich (56.), 3:3 Papadopoulos (69.)