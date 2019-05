TSV Hechendorf feiert Aufstieg in die A-Klasse

Kantersieg gegen Emmering II reicht dem TSV

Der TSV Hechendorf hat seit dem Spiel gegen den FC Emmering II richtig was zu feiern. Drei Spieltage vor Schluss ist der Aufstieg in die A-Klasse perfekt.

Die Fußballer des TSV Hechendorf sind mit einem furiosen 5:1 gegen den FC Emmering III am drittletzten Spieltag der B-Klasse 1 vorzeitig in die A-Klasse aufgestiegen. Die Mannschaft des Trainerduos Tom Ruhdorfer und Florian Ritzl kämpft jetzt noch mit der SpVgg Wildenroth II um den Meistertitel. Mit bislang 17 Siegen und nur zwei Niederlagen machte der TSV den Aufstieg klar. Angetrieben von einer phänomenalen Offensive, die 80 Tore in nur 22 Spielen schoss, machten die Hechendorfer am Sonntag zu Hause den Traum vom Aufstieg in die A-Klasse wahr. Beim 5:1 gegen Emmering trafen Jonathan Lubrich (2), Dominik Stützer (2) und Sidibe Makan.

