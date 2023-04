„Unheimlich wichtig“ – TSV Hechendorf deklassiert Weßling II und sammelt Punkte gegen den Abstieg

Von: Kilian Drexl

Teilen

Hechendorfs Kapitän Florian Gschlößl war gegen Weßling II doppelt erfolgreich. © FuPa

Hechendorfs Coach Tom Ruhdorfer war nach dem deutlichen Hechendorfer Sieg gegen Weßlings Reserve in der A-Klassen-Abstiegsrunde hoch zufrieden.

„Es war unheimlich wichtig, dass wir heute wieder gewonnen haben. Wir hatten das Spiel immer in der Hand und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ In Hälfte eins hielt Weßlings Reserve noch gut dagegen und gestalteten die Partie offen. Nachdem Mathias Huber die Hechendorfer vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht hatte, gelang Vincent Verplancke mit Weßlings erster guter Torchance der Ausgleich.

„Ich bin mit der ersten Halbzeit zufrieden. Wir sind kompakt gestanden und haben einiges wegverteidigt“, sagte Lukas Grosser. Der Weßlinger Co-Trainer stand für den noch verhinderten Tony Wohlmann an der Seitenlinie. Constantin Hübsch stellte die Führung der Heimmannschaft aber noch vor der Pause wieder her. „Wir haben in der Kabine zwar angesprochen, wie wir weiter auftreten wollen, aber das ging dann komplett in die Hose. Hinten standen wir in der zweiten Halbzeit viel zu offen“, bemängelte Grosser.

Hechendorf dagegen erhöhte in Hälfte zwei deutlich. Florian Gschlößl gelang ein Doppelpack, Constantin Hübsch markierte seinen zweiten Treffer. Das zwischenzeitliche 5:1 erzielte Johannes Wittenberger. Während Hechendorf im Tableau klettert, wird es für Weßling eng. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits vier Zähler. (kd)