TSV Herrsching: Bayernliga-Erfahrung für Erhalt der A-Klasse – Aufstieg im nächsten Jahr angepeilt

„Auch ich war überrascht, wie gut und wie schnell wir uns entwickelt haben“, sagt Sandro Pasalic, der A-Klassist TSV Herrsching seit Oktober als Chefcoach betreut. © Privat

Dass der einst so erfolgreiche TSV Herrsching mittlerweile nur noch in der A-Klasse spielt, ist für einige Fußballfans in der Ammerseeregion noch immer surreal.

Herrsching – Inzwischen wurden die Herrschinger von einigen Teams im direkten Umkreis wie dem TSV Erling-Andechs, dem MTV Dießen oder auch dem unmittelbaren Lokalrivalen, den Sportfreunden Breitbrunn, sportlich überholt.

Selbst Vereinsurgestein Heinz Knötzinger konnte die sportliche Talfahrt nicht stoppen, ehe Anfang Oktober schließlich die Trennung folgte und der bisherige Co-Spielertrainer, Sandro Pasalic, die Geschicke als Chefcoach übernahm.

Was im ersten Moment wie eine Verlegenheitslösung klang, erwies sich als absoluter Glücksgriff für den TSV. „Auch ich war überrascht, wie gut und wie schnell wir uns entwickelt haben“, sagt Pasalic. Als klar war, dass Knötzinger zurücktritt, zögerte der bayernligaerfahrene 28-Jährige nicht, der unter anderem schon bei der SpVgg Bayern Hof und dem SV Wacker Burghausen II gespielt hatte, und übernahm die Aufgabe bei seinem Verein.

Die Wochen bis zur Winterpause seien sehr turbulent gewesen, erzählt der neue Coach. Er wurde Cheftrainer, als Herrsching mit fünf Punkten aus neun Partien auf dem letzten Platz der A-Klasse 6 stand und schaffte es, der Mannschaft neues Selbstvertrauen einzuhauchen. Im ersten Spiel bei der SG Söcking/Starnberg merkte man noch kaum Unterschiede, doch schon gegen den TSV Hechendorf (0:1) war eine klar verbesserte Herrschinger Mannschaft zu sehen. Die Entwicklung mündete in drei überzeugenden Auftritten gegen den SC Pöcking II (3:1), Breitbrunn (2:0) und den TSV Tutzing (3:0) und einem starken fünften Platz.

„Wir haben tabellarisch das absolute Maximum herausgeholt und können damit sehr zufrieden sein“, sagt Pasalic, der sich auf jeden Gegner so akribisch wie möglich vorbereitet und seine Spielweise anpasst. „Die Jungs haben die taktischen Anweisungen teilweise wirklich hervorragend umgesetzt und damit die Liga überrascht“, sagt Pasalic.

Sein Ziel: Mit weiteren erfahrenen und qualitativ starken Spielern soll die Abstiegsrunde gewonnen werden, damit der TSV in der kommenden Saison voll angreifen kann. Unter anderem soll ein Freund des Trainers im Anflug sein, der in Bosnien bereits semiprofessionell spielte. „Ich möchte noch ein paar Spieler, die auf dem Platz führen können“, sagt Pasalic. „Die Abstiegsrunde soll für uns die Vorbereitung auf die kommende Saison sein, in der wir dann den Aufstieg anpeilen.“ (Thomas Okon)