Vom FC Bayern zurück nach Herrsching: Harald Sättler wird sportlicher Leiter beim TSV

Von: Kilian Drexl

Harald Sättler trainierte zuletzt die U17-Juniorinnen des FC Bayern. Foto: AJ © AJ

Der TSV Herrsching hat sich auf der Position des sportlichen Leiters Fußball mit einem bekannten Gesicht verstärkt.

Herrsching – Mit Harald Sättler übernimmt einer, der sich im Verein bestens auskennt und Erfahrung im Trainerbereich mitbringt. Jetzt soll er diese weitergeben und nutzen, um die Herrschinger Trainer und Spieler bestmöglich zu unterstützen.

Seit dem Aus bei den Bayern im Sommer 2022 habe es immer wieder losen Kontakt mit der Herrschinger Abteilungsleitung gegeben, sagt Sättler: „Herrsching hat natürlich mitbekommen, dass ich nicht mehr bei Bayern bin. Ich wohne gut 150 Meter vom Sportplatz entfernt. Da habe ich mir natürlich auch das eine oder andere Spiel vor Ort angeschaut und man konnte sich austauschen.“

Sättler wird die Trainerteams für die Herren als auch die A- und B-Jugend beraten und unterstützen

Er habe nach der Zeit bei den Bayern zwar erst einmal ein halbes Jahr Pause gebraucht. „Am Ende habe ich mich dann aber mit Peter Seidl und Laszlo Pilz zusammengesetzt und entschieden, dass ich es machen will“, fügt er hinzu. „Ich will meinem Jugendverein etwas zurückgeben, und die Aufgabe hat mich einfach gereizt“, erklärt Sättler seine Beweggründe für die Entscheidung, das Amt zu übernehmen.

Seine Hauptaufgabe soll es jetzt sein, sowohl die Trainerteams der Herrenmannschaften sowie der A- und der B-Jugend zu beraten und zu unterstützen. Dafür wird Sättler bei möglichst jedem Spiel und Training anwesend sein und fungiert als Bindeglied zwischen Abteilungsleitung, Spielern und Trainern. „Wir haben großes Potenzial im Jugendbereich. Es braucht jetzt einen ganz engen Austausch zwischen allen Beteiligten, um die Spieler kontinuierlich weiterzuentwickeln und letztendlich an die Herrenmannschaft heranzuführen“, sagt Sättler über sein Vorgehen.

Großes Ziel für Sättler und den TSV Herrsching ist der Aufstieg in die Kreisliga in den nächsten drei Jahren

Darüber hinaus hat Sättler den Vorteil, die meisten Spieler der ersten Mannschaft noch aus seiner Zeit als Jugendtrainer zu kennen und daher einen guten Draht zum Team zu haben. Auch das Verhältnis zwischen ihm und Spielertrainer Sandro Pasalic bezeichnet der ehemalige Bezirksligaspieler als „sehr harmonisch“. „Manchmal kann ich dem Sandro noch Dinge zu den Spielern sagen, die er noch nicht weiß, und ihm Tipps geben. Aber am Ende entscheidet natürlich er“, beschreibt Sättler die Aufgabenverteilung.

Auf Dauer sieht sich der TSV deutlich weiter oben als in der A-Klassen-Abstiegsrunde, in der Sandro Pasalics Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte antreten muss. „In den nächsten drei Jahren wollen wir bestenfalls zurück in die Kreisliga“, formuliert Sättler das Ziel. (Kilian Drexl)