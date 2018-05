TSV Herrsching findet einen neuen Boss

„Sind jetzt gut aufgestellt“

von Christian Heinrich schließen

1:0 für den TSV Herrsching. Mit Florian Maier finden die Fußballer nicht nur einen Nachfolger für Willi Welte, sondern legen die Verantwortung auch in junge Hände.

Herrsching–Die Fußballer des TSV Herrsching haben einen neuen Chef. Florian Maier wird in Zukunft der rund 450 Mitglieder großen Sparte voranstehen. Seine Wahl am Donnerstag löste vor allem bei Willi Welte große Erleichterung aus. Noch am Wochenende war der bisherige Abteilungsleiter ohne Nachfolger dagestanden. Bei einer eiligst eingeleiteten Fahndung wurden die Kicker noch am Dienstag fündig. „Ich denke, dass wir jetzt ganz gut aufgestellt sind“, sagt Welte.

Maier, der sich bisher in der Jugendabteilung des TSV einen Namen gemacht hat, gilt mit seinen 37 Jahren als besonders tatkräftig. Ihm zur Seite steht Alfred Liebl, der sich als stellvertretender Vorsitzender noch mehr als bisher in seinem Amt engagieren will. Mit Fabian Haas übernimmt ebenfalls ein junger Mann die Verantwortung über die Finanzen. Welte bleibt dem Vorstand erhalten. Als technischer Leiter kümmert er sich weiterhin um die erste und zweite Mannschaft. Die 51 Wahlberechtigten sprachen sich für Jona Velte als Jugendleiter aus, der mit Thomas Katz einen Sozius zur Seite gestellt bekam. Peter Seidl ist künftig für den Altherren-Bereich zuständig und Harald Sättler für die Damen. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing fallen in den Zuständigkeitsbereich von Maximilian Trunte.

Maier stellte klar, dass sein Schwerpunkt auch als Abteilungsleiter weiterhin auf der Nachwuchsförderung liegen wird. 25 Trainer und Betreuer kümmern sich um die 13 Jugend-Mannschaften des TSV. Damit das Niveau hoch bleibt, erwerben neun Übungsleiter zurzeit die C-Lizenz. Aushängeschild des Vereins sind die C-Junioren, die mit neun Punkten Vorsprung die Meisterschaft in der Kreisklasse geholt haben und nun in die Kreisliga aufsteigen. Aber auch in Sachen Talentförderung tut sich einiges beim TSV. Ein Spieler wird demnächst sein Glück bei den D-Junioren der SpVgg Unterhaching versuchen, ein weiterer wechselt zur E-Jugend des FC Bayern.

„Es tut sich was bei uns.“ Welte sieht viele positive Anzeichen, dass es mit den Fußballern des TSV auch in den nächsten Jahren aufwärts geht. Von diesem Schwung sollen auch die Herren profitieren, die ihm zuletzt den meisten Kummer bereitet haben. Deshalb macht der 70-Jährige in neuer Position weiter. „Um die schwierigen Fälle kümmere ich mich.“