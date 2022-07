TSV Herrsching mit bescheidenen Zielen: Schlüsselspieler an größere Klubs verloren

Mit einem kleinen Kader von nur rund 16 Spielern muss Trainer Heinz Knötzinger die die neue Saison gehen. Foto: a. Jaksch © a. Jaksch

Für die Fußballer des TSV Herrsching ist die kommende Spielzeit in der A-Klasse 6 eine Übergangssaison.

Herrsching – Einige Schlüsselspieler der vergangenen Saison haben den Verein verlassen und sind zu höherklassigen Mannschaften gewechselt. Unter anderem Denis Biasin, Nahbob Sadat (beide Oberalting) und auch Sabri Acar (FFB West) verließen den Verein, während die Herrschinger im Gegenzug keinen einzigen externen Spieler dazugeholt haben.

Ex-Profi Teeo Pejazic ist nach lediglich einem Spiel für die Herrschinger ebenfalls wieder abgesprungen, und so haben die Ammerseer einen sehr kleinen Kader.

„So zwischen 15 und 16 Spieler haben wir für die erste Mannschaft“, sagt Cheftrainer Heinz Knötzinger. „Und gerade im August während der Urlaubszeit kann das sehr unangenehm für uns werden, da wir dort einige Ausfälle haben werden und dann noch auf die Hilfe der zweiten Mannschaft angewiesen sind.“ Intern sollen die Ausfälle kompensiert werden – fast schon zwangsläufig. „Es ist nicht so, als wären wir in keinen Gesprächen mit anderen Spielern gewesen“, sagt Knötzinger. „Allerdings haben uns die meisten dieser Spieler erst mal auf den Winter vertröstet und die Gespräche auf diesen Zeitpunkt verschoben.“

Das macht es für die Herrschinger nicht einfacher, die in einer für den Trainer schwierig einzuschätzenden Gruppe unterwegs sein werden. „Die meisten der Mannschaften kenne ich kaum und kann das kaum abschätzen. Söcking/Starnberg wird sicher einer der Favoriten sein, aber auch Breitbrunn und Hechendorf schätze ich gut ein“, meint der Herrschinger Coach. Die Mannschaften wie Bernried, Seeshaupt oder Pöcking kenne er noch zu wenig für ein klares Urteil.

Ein spezielles Ziel möchte der TSV-Trainer allerdings vorerst nicht ausgeben. „Wir wollen nicht auf einem bestimmten Tabellenplatz sein. Es wäre aber schon mal schön, wenn wir uns für die Aufstiegsrunde qualifizieren könnten“, so Knötzinger. „Wichtiger ist aber die Entwicklung der einzelnen Spieler, so dass wir in den kommenden Jahren wieder eine schlagkräftige Mannschaft hier in Herrsching aufbauen.“

Der spielende Co-Trainer ist aus Zeitgründen nicht mehr Emin Cin, sondern Sandro Pasalic. Der Ex-Bayernligaspieler sei laut Knötzinger „taktisch sehr versiert“. Er erhofft sich durch Pasalic, dass vor allem die jungen Spieler variabler werden und mehrere Spielsysteme spielen können. Allerdings ist auch das eine Hürde, wie auch die anstehende Saison eine sein könnte.

Vorbereitungsplan

Testspiele: SC Schöngeising - TSV Herrsching 2:2; Sonntag, 24. Juli, 16 Uhr, SC Wörthsee - TSV Herrsching

Punktspielstart: Samstag, 13. August, 14.30 Uhr, SV Bernried - TSV Herrsching