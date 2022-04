Herrsching: Kanter sieg gegen den TSV Landsberg - Breitbrunn auswärts mit Last-Minute Siegtor

Breitbrunns Maximilian Koch (am Ball) © Andrea Jaksch

Der TSV Herrsching lässt gegen die Reserve des Bayernligisten TSV Landsberg nichts anbrennen. Breitbrunn feiern in letzter Minute in Landsberg den Auswärtssieg.

TSV Herrsching – TSV Landsb. II 0:6 (0:2)

Tore: 0:1 Lang (30.), 0:2 Korora (39.), 0:3 Abbasi (69.), 0:4 Knöferl (82.), 0:5 Lang (88.), 0:6 Silva Fernandes (89.)

Der TSV Herrsching ist gegen Landsberg II gewaltig unter die Räder gekommen. Mit 0:6 verlor die Mannschaft von Coach Heinz Knötzinger gegen den Tabellenzweiten. „Landsberg ist spielerisch die mit Abstand beste Mannschaft der Liga“, sagte Knötzinger. Eine halbe Stunde wehrten sich die Herrschinger so gut es ging, doch das stark herausgespielte 1:0 durch Maximilian Lang zog den Gastgebern den Zahn. In der Folge hatten sie nichts mehr entgegenzusetzen. Nach dem 0:3 wurde es richtig bitter für die Ammerseer: Binnen sieben Minuten kassierten sie in der Schlussphase noch drei Treffer der haushoch überlegenen Gäste, die damit das halbe Dutzend vollmachten. „Da sind wir gerade einmal in einem Aufwärtstrend und lassen uns direkt wieder so abfertigen. Vor allem die Schlussviertelstunde war peinlich“, meinte Knötzinger. tao

FT Jahn Landsberg II – SF Breitbrunn 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Sanktjohanser (17.), 1:1 Sailer (24.), 1:2 Eisele (90.)

Die Sportfreunde haben einen überzeugenden Auswärtssieg bei der Jahn-Reserve eingefahren. Das A-Klasse-Team des krankheitsbedingt fehlenden Trainers Michael Dietz wurde an der Seitenlinie vom noch verletzten Führungsspieler Alex Marchetto gecoacht, der eine gute Partie seiner Mannschaft sah. „Wir waren eigentlich von Beginn an die bessere Mannschaft“, sagte der Aushilfstrainer. Daran konnte auch der Landsberger Führungstreffer von Lucas Sanktjohanser nichts ändern. Den Ausgleich erzielte der junge Semjon Sailer, der wie der andere A-Junior, Connor Dixon, ein „herausragendes Spiel“ (Marchetto) machte. Anschließend sah der SF-Coach ein „Spiel auf ein Tor“, das Samuel Eisele erst in der Schlussminute nach zahlreichen Chancen doch noch zugunsten Breitbrunns entschied. Marchetto: „Tolle Leistung der Mannschaft.“ (Thomas Okon)