Rakaric unzufrieden: TSV Herrsching verpasst Sieg beim FC Wildsteig 

TSV Herrsching klagt gegen FC Wildsteig über eigene Chancenverwertung

Der TSV Herrsching um Trainer Robert Rakaric kam mit großen Hoffnungen auf einen Auswärtserfolg zum FC Wildsteig. Das Schlusslicht machte den Herrschingern allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Robert Rakaric konnte sich nur schwer mit dem Unentschieden anfreunden, das sein Team in Rottenbuch erkämpfte. „Es ist ärgerlich, weil wir so viel Chancen liegen gelassen haben“, haderte der Herrschinger Trainer mit dem Ergebnis. In einer unterhaltsamen Partie versäumte es der TSV, aus seinen Möglichkeiten ausreichend Kapital zu schlagen. Schiedsrichter Fridolin Angerer hatte den Pausenpfiff schon fast auf den Lippen, als Valon Hasani endlich die verdiente Führung gelang. Nach einer abgefälschten Ecke von Maximilian Koch traf er volley zum 1:0. Zuvor hätte Fabian Haas schon einnetzten müssen. Der Stürmer scheiterte zunächst am gegnerischen Keeper und dann am Pfosten. Die Herrschinger hatten jedoch auch Glück gegen den spielerisch starken Tabellenletzten, der die ambitionierten Resultate der vergangenen Wochen bestätigte. Keeper Kenneth Ried konnte mit einer Glanzparade einen Ball gerade noch an den Pfosten lenken. Der Ausgleich fiel kurz nach dem Seitenwechsel, als Michael Wagner die Kugel in die eigenen Maschen bugsierte. Der Fußballclub war am Zug und ging schließlich durch Martin Zeller in Front. Postwendend gelang Niklas Rosopulo der Ausgleich. In der Schlussphase hätten die Herrschinger die Partie noch biegen können. Wagner verhaspelte sich allein vor dem gegnerischen Keeper, ein Schuss von Martin Erras wurde abgefälscht, ein Fallrückzieher von Valon Hasani traf nur den Pfosten. „Wir haben leider kein Tor mehr erzielt“, klagte Rakaric, dass sich seine Mannschaft nicht für ihren Aufwand belohnte.

FC Wildsteig/R. - TSV Herrsching 2:2(0:1)

Tore: 0:1 Hasani (45.), 1:1 Wagner (48./ET), 2:1 Zeller (65.), 2:2 Rosopulo (66.)