Er war Teil des Wunders vom Ammersee: Hermann Pöltl nach langer Krankheit gestorben

Von: Thomas Ernstberger

Teil der Herrschinger Himmelsstürmer: Hermann Pöltl (hinten 4.v.l.) mit der damaligen TSV-Mannschaft, der das „Wunder vom Ammersee“ gelang. © Thomas Ernstberger

„Hermann war einfach ein feiner Kerl.“ Der TSV Herrsching nimmt Abschied von Hermann Pöltl. Vor 50 Jahren war er Teil der Landesliga-Aufstiegsmannschaft.

Herrsching – Es ist erst ein paar Wochen her, da haben die einstigen Himmelsstürmer des TSV Herrsching das runde Jubiläum ihres historischen Erfolgs gefeiert: Vor 50 Jahren gelang den Ammersee-Fußballern als erster Mannschaft aus dem Fünfseenland der Aufstieg in die Landesliga. Einer aus ihren Reihen, einer der großen Anteil am „Wunder vom Ammersee“ hatte, fehlte bei der Feier am Sportplatz am See.

Jetzt trauern die Fußballfreunde: Flügelflitzer Hermann Pöltl ist vergangene Woche mit 75 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Als zweites Mitglied der Mannschaft nach Dieter Harpke.

Hermann Pöltl: Spielte als Fußballer immer Rechtsaußen. © Thomas Ernstberger

„Wir wussten, dass es ihm schon länger nicht gut ging“, erzählt sein ehemaliger Mitspieler Helmut Pestinger. Er erinnert sich: „Hermann hat in der Schülermannschaft des TSV Herrsching angefangen, war da bereits ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er war wahnsinnig schnell und hatte einen sehr präzisen Schuss.“ Pöltl habe immer Rechtsaußen gespielt – in den Jugendteams und später auch bei den Herren. „Die Krönung seiner sportlichen Laufbahn war natürlich unsere großartige Zeit mit dem Aufstieg des TSV bis in die Landesliga“, ergänzt Pestinger.

Für den ehemaligen Mitspieler unvergesslich: „Im Aufstiegsspiel in Fürstenfeldbruck gegen Untermenzing spielte Pöltl mit gebrochenem Arm und Gips-Manschette. Er bereitete bei unserem 3:2-Sieg das 2:1 durch Rudi Fuchs vor und hatte so maßgeblichen Anteil am Aufstieg.“ Der Flügelflitzer sei kein Spieler der großen Worte gewesen, „aber seine Meinung hatte Gewicht. Er war ein hervorragender Fußballer und ein feiner Mensch. Schade, dass wir das Jubiläum nicht mehr mit ihm feiern konnten.“

Zum Ende seiner aktiven Karriere wechselte Pöltl zum SC Wörthsee in die C-Klasse, wo sein ehemaliger Herrschinger Mitspieler „Hacki“ Köhler als Spielertrainer tätig war. „Für Köhler war er der ideale Mitspieler: Seine präzisen Flanken musste der Hacki nur noch ins Tor köpfen“, sagt Pestinger. „Die beiden verband eine lange Freundschaft.“ Köhler erinnert sich an die Anfänge in Wörthsee: „Er kam als Landesliga-Spieler zu uns in die damalige C-Klasse und zeigte keinerlei Star-Allüren. Er sagte gleich, dass er keine Sonderbehandlung haben und genauso behandelt werden will wie alle anderen Spieler.“ Pöltl sei aufgrund seiner menschlichen Art und auch seines fußballerischen Könnens sofort bei allen akzeptiert gewesen. Köhler: „Hermann war einfach ein feiner Kerl.“ Dem schließen sich sicher alle ehemaligen Mitspieler an. (ebg)