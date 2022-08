Unterstützung für Herren-Reserve: Magdalena Doberenz und Alexandra Basel laufen in Ligaspiel auf

Mit weiblicher Unterstützung feierte der TSV Herrsching II am vergangenen Sonntag einen 5:1-Sieg in Eberfing. Trainer Laszlo Pilz (vorne M.) hatte Magdalena Doberenz (vorne l.) und Alexandra Basel (vorne r.) akquiriert. Foto: TSV Herrsching © TSV Herrsching

Es war historisches Ereignis in Herrsching. Zwei Damen des TSV Herrsching halfen in der Herren-Reserve-Mannschaft aus und konnten sogar den Sieg feiern.

Herrsching – Diese Änderung in der Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) hat vor wenigen Wochen im Landkreis, aber auch in ganz Bayern und sogar deutschlandweit hohe Wellen geschlagen: „Gemischtes Spielen (Spielberechtigung für Frauen in Herrenmannschaften) ist möglich. Der Einsatz einer Spielerin, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist in einer Herrenmannschaft [...] erlaubt“, heißt es wörtlich in Paragraf 39, Absatz 3. Eine Umfrage des Starnberger Merkur unter Fußballfunktionären im Landkreis brachte eine eher ablehnende Haltung dem Umstand gegenüber zum Vorschein, dass Frauen bei Männern mitspielen dürfen (wir berichteten). Nun war es aber so weit: Am Wochenende liefen erstmals bei einem Verein aus dem Landkreis Starnberg Frauen in einem Männer-Pflichtspiel auf: beim TSV Herrsching II in der C-Klasse 6.

TSV Herrsching: Startelf für Magdalena Doberenz

Dass in den untersten Amateurligen – insbesondere in der C-Klasse – öfter mal Spielermangel herrscht, ist nichts Neues. So sackte etwa Herrschings Zweite am ersten Spieltag die drei Punkte ein, ohne antreten zu müssen. Von den fünf bisher gewerteten Spielen in der C-Klasse 6 wurden nur zwei tatsächlich ausgespielt, die anderen drei am Grünen Tisch entschieden. Da die TSV-Reserve am Sonntag ebenfalls Gefahr lief, die Punkte kampflos an Gastgeber SV Eberfing II abtreten zu müssen, machte sich Trainer Laszlo Pilz erstmals die neue Regel zunutze und ergänzte seinen Kader um Magdalena Doberenz und Alexandra Basel von den Freizeitfußballerinnen der SG Herrsching/Perchting-Hadorf.

Eine von beiden rutschte sogar direkt in die Startelf. „Magdalena Doberenz spielte erfolgreich 90 Minuten durch“, teilte Pilz nach dem historischen Debüt mit. Und auch Alexandra Basel kam zu ihrem Einsatz. Nachdem sich Keeper Patrick Kündinger und Anil Atik schlimmer verletzt hatten, wurde sie in der 20. Minute eingewechselt und spielte anschließend ebenfalls bis zum Schlusspfiff. „Sie haben sehr gut mitgehalten“, sagte Pilz.

TSV Herrsching mit Verletzungssorgen

Wie angespannt die Personallage beim TSV aktuell wegen diverser Verletzter und der Urlaubszeit ist, zeigte sich auch dadurch, dass selbst mit der doppelten weiblichen Unterstützung letztendlich nicht genügend Spieler vorhanden gewesen wären. „Auf einmal saß ich alleine auf der Bank“, berichtete Coach Laszlo Pilz lachend. Und so musste der 61-Jährige schließlich noch selbst die Schuhe schnüren, um seiner Elf für 20 Minuten auf dem Platz zu helfen. Die Belohnung für so viel Einsatz sackten Pilz, Doberenz und Basel sowie ihre männlichen Mitspieler nach dem Schlusspfiff ein: Der TSV Herrsching II durfte in Eberfing einen 5:1-Kantersieg bejubeln.

Den Einsatz von einigen Frauen im Männerteam plant Pilz fortan regelmäßig. „Sie sind fester Bestandteil des Kaders“, erklärte der ehemalige Trainer der Damenmannschaft. Bereits als die Änderung der Spielordnung bekannt geworden war, hatte er einige seiner Ex-Schützlinge angesprochen, ob sie nicht Lust hätten, für die Herren-Reserve aufzulaufen. „Ich hatte sofort ein paar Spielerinnen im Auge“, sagte Pilz. „In der C-Klasse können sie problemlos mitspielen.“ Seine männlichen Spieler hätten mit der weiblichen Unterstützung überhaupt kein Problem – im Gegenteil. „Sie kennen sich teilweise schon jahrelang aus dem Verein und haben früher in der Jugend schon zusammen gespielt. Sie sind super aufgenommen worden.“

Auch die Gegner aus Eberfing hätten keinerlei negative Reaktion gezeigt. „Es war so, als ob es das Normalste der Welt wäre“, meinte Pilz. Am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die SG Söcking/Starnberg II sollen Doberenz und Basel wieder mit von der Partie sein und dabei helfen, die Tabellenführung zu verteidigen.