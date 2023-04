Herrsching schaut sich Gegner aus – Pöcking dreht Abstiegskracher – Stockdorf kassiert Pleite

Von: Kilian Drexl

Mit einem Lupfer stellte Tim Wiesweg (l.) früh auf 2:0 für Herrsching, am Ende gewann der TSV gegen die Maisacher Reserve mit 3:2. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Der TSV Hersching und die Reserve des SC Pöcking-Possenhofen haben jeweils ihren ersten Dreier in dieser A-Klassen-Abstiegsrunde eingefahren.

„Wir haben uns den Gegner letzte Woche angeschaut und wussten dann, wie wir pressen müssen“, verriet Sandro Pasalic nach dem 3:2-Erfolg seiner Herrschinger gegen Maisach II. Herrsching legte los wie die Feuerwehr und startete mit hohem und aggressivem Pressing. Das zahlte sich gleich in der ersten Spielminute aus. Emir Bolic erwischte Maisachs Keeper Patrick Schmidt aus der Distanz auf dem falschen Fuß und markierte die frühe Führung. Nur fünf Minuten später legten die Gastgeber nach. Nachdem die Innenverteidigung gezielt überspielt worden war, erhöhte Tim Wiesweg per Lupfer auf 2:0. Dann war die Partie aufgrund eines Notarzteinsatzes am Spielfeldrand für rund eine Stunde unterbrochen, doch auch danach änderte sich wenig an den Kräfteverhältnissen. Tim Wiesweg hob den Ball nach ähnlichem Muster zum 3:0 über Schmid hinweg, ehe Noah Miethe per Freistoß verkürzte. Dominik Obermeiers Strafstoßtor in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. (kd)

„Der Sieg war hochverdient“ – Pöcking II holt ersten Dreier

Die Pöckinger Zweitvertretung hat im Abstiegskracher in Schondorf einen ganz wichtigen Dreier eingefahren. Gegenüber dem zuvor punktgleichen Konkurrenten und neuen Tabellenletzten setzte sich die Elf von Trainer Alexander Kirst damit um drei Zähler ab. „Der Sieg war hochverdient. Es lag an unserem eigenen Unvermögen, dass wir nicht schon früher die Tore gemacht haben“, fasste Kirst zusammen. Pöcking trat von Anfang an spielbestimmend auf und hatte auch das Chancenplus auf seiner Seite. Bereits nach drei Minuten rettete ein Lattentreffer Schondorf vor dem Rückstand. Später wurde den Gästen ein Tor wegen Handspiels aberkannt. Deshalb hatte sich die Führung der Hausherren auch nicht wirklich angedeutet – Csaba Bocskor traf ansatzlos von der Strafraumgrenze. Doch Pöcking steckte nicht auf und kam durch Mathis Hofmann, der den Ball im Gewühl über die Linie stocherte, zum Ausgleich. In der Nachspielzeit markierte Philipp Poggenseier nach einem zunächst glänzend parierten Freistoß im Nachsetzen das Siegtor. (kd)

„Bis zur Pause überhaupt nicht da“ – Stockdorf unterliegt Tabellenführer deutlich

Sven Jäkel erlebte am Sonntag eine schwache erste Hälfte seiner Mannschaft „Wir waren bis zur Pause überhaupt nicht da“, sagt der Trainer des TV Stockdorf nach dem 0:3 beim FC Greifenberg, dem neuen Tabellenführer. Die Gastgeber spielten zweimal Steckpässe durch die Stockdorfer Reihen. Zweimal fand sich ein treffsicherer Abnehmer. Und so stand es zur Pause 2:0 für Greifenberg. Der TV Stockdorf, zuvor punktgleich mit Greifenberg, hatte erst nach der Pause Chancen. Simon Schwarz und Michael Mayerhofer verpassten jeweils knapp. Stockdorf fing sich in der Schlussphase nach einem Konter noch das 0:3. (sr)