Glücklicher Sieg für TSV Herrsching – Stockdorf mit Remis unzufrieden

Von: Kilian Drexl

Sandro Pasalic ist Spielertrainer des TSV Herrsching. © Privat

Die Herrschinger rangen am Samstagnachmittag zehn stark kämpfende Akteure der Pöckinger Reservemannschaft mit 2:1 nieder.

Die Marschroute von Sandro Pasalics Team war es, das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und frühem Pressing zu kontrollieren, doch die zum wiederholten Male personell stark dezimierte Pöckinger Reservemannschaft setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. „Dass du auch mal in Unterzahl antreten musst, ist einfach das Los einer zweiten Mannschaft. Aber wir haben das super angenommen. Vom Kampf und der Einstellung her war das große Klasse“, sagte Pöckings Spielertrainer Alexander Kirst. Allerdings gingen die Hausherren in der Anfangsviertelstunde in Führung. Thomas Kronthaler setzte einen strammen Schuss von der Strafraumkante genau neben den Pfosten. Die Pöckinger steckten nicht auf und kamen in der Folge zu erstklassigen Möglichkeiten, wobei sie aber entweder am Aluminium oder am hervorragend aufgelegten Herrschinger Torhüter Kenneth Ried scheiterten. Mathis Hofmann brachte den Ball nach gut einer halben Stunde aber doch im Tor unter. Auch Herrschings Coach Pasalic musste anerkennen: „Der Ausgleich war überfällig. Auch am Ende wäre ein Unentschieden nicht unverdient gewesen.“ Herrsching kam aber wach aus der Kabine und markierte den Siegtreffer. Vincent Roser schob einen Abpraller vom Torpfosten ins verwaiste Gehäuse. „Von den Chancen her müssen wir das Spiel gewinnen. Wir können mit unserer Leistung sehr zufrieden sein“, bilanzierte Alexander Kirst.

„Überhaupt nicht zufrieden“ – Stockdorf kommt nicht über Remis hinaus

„Wir sind mit dem Unentschieden überhaupt nicht zufrieden“, erklärte Stockdorfs Trainer Sven Jäkel nach der Punkteteilung bei der Zweitvertretung des SC Maisach. „Wir haben in vielen Phasen zu wenig gegen den Ball gearbeitet“, bemängelte der Coach. Dabei erwischten seine Stockdorfer einen Blitzstart und gingen nach fünf durch Luca Dachgruber Spielminuten in Führung. Doch die Heimmannschaft glich kurz darauf durch Mica Oppmann aus. Jäkel zeigte sich mit der Defensivleistung seiner Mannschaft unzufrieden: „Wir haben es beim Gegentor und auch danach öfter schlecht verteidigt.“ Der TV kam aber wacher aus der Kabine und war erneut durch Dachgruber erfolgreich, der sich im Strafraum behauptete und das Spielgerät per Vollspann ins kurze Eck beförderte. Der Maisacher Tobias Schuster sorgte später für das Endergebnis. Doppeltorschütze Dachgruber sah aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit dem Schiedsrichter nach Schlusspfiff die Rote Karte. (kd)