Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Vier Ex-Herrschinger im Derby mit Breitbrunn

Im Hinspiel Ende August behielt Breitbrunn um Maximilian Koch (r.) mit 3:0 klar die Oberhand gegen Manuel Zieglers Herrschinger. © Andrea Jaksch

Heinz Knötzinger versucht erst gar nicht, die Bedeutung der kommenden Partie kleinzureden. „Natürlich wird es ein besonderes Spiel“, sagt der Trainer des TSV Herrsching

Herrsching – Zum einen, weil es sich dabei um ein waschechtes Lokalderby handelt – Breitbrunn ist offiziell ein Ortsteil von Herrsching –, zum anderen, weil sich im Kader der Gäste gleich vier Ex-Herrschinger tummeln, die erstmals seit ihrem Wechsel für ein Pflichtspiel an die alte Wirkungsstätte zurückkehren werden.

„Das sorgt bei dem einen oder anderen sicher für eine zusätzliche Motivation“, so Knötzinger vor dem Duell mit den Brüdern Maximilian und Oliver Koch sowie Michael Wagner und Tayfun Yarangünü.

Sein Gegenüber, Michael Dietz, hat unter der Woche in der Tat eine gewisse Anspannung bei seinem Team gemerkt. „Man bekommt es schon mit, dass es gerade für die ehemaligen Herrschinger Spieler besonders wichtig ist. Und ein Derby bedeutet einfach Gänsehaut pur, da muss ich niemanden extra motivieren“, sagt Dietz. „Wenn das Wetter einigermaßen passt, werden am Samstag sicher einige Zuschauer kommen.“

Neben allem Prestige, das auf dem Spiel steht, und der 0:3-Scharte aus dem Hinspiel, die es für Herrsching auszuwetzen gilt, ist vor allem für die Gastgeber auch die Bedeutung im Hinblick auf die Tabelle nicht zu unterschätzen. Die Mannschaft braucht dringend Punkte, um nach dem Abstieg in die A-Klasse im Sommer den Absturz in die B-Klasse zu vermeiden. Nach einem starken Saisonstart mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen kamen in den darauffolgenden 15 Partien lediglich ein weiterer Sieg und vier Unentschieden hinzu. Gerade einmal vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenletzten, FC Penzing II. „Eine Niederlage würde uns sehr wehtun“, warnt Knötzinger.

In dieser Saison läuft es für Herrsching zwar etwas besser als in der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit 2019/21, als man mit nur einem Unentschieden und 17 Niederlagen aus der Kreisklasse abstieg – doch weiterhin gibt es einige Baustellen. Man wolle zukunftsorientiert arbeiten und eine neue Truppe formen, so Knötzinger, „aber so viele Abgänge fängt man eben nicht so leicht auf“. Zumal als Säulen eingeplante Leistungsträger wie Sandro Pasalic, der Stationen wie Wacker Burghausen, Bayern Hof, FC Wacker München und SC Pöcking-Possenhofen in seiner Vita aufweisen kann, über weite Strecken der Hinrunde fehlten. Zuletzt fielen auch noch mehrere Spieler nach Corona-Infektionen aus, und nicht alle sind schon wieder voll belastbar.

Als Favorit gehen die Gäste ins Spiel. Knötzinger hat besonders großen Respekt vor der Klasse von Angreifer Bastian Lemberger und der rechten Seite mit dem Ex-Herrschinger Wagner. Während A-Klasse-Dino Breitbrunn in den vergangenen Jahren stets mindestens eine Liga tiefer als der größere Nachbar spielte, haben sich inzwischen die Verhältnisse umgedreht. Anders als Herrsching befindet sich Breitbrunn als Siebter im gesicherten Mittelfeld.

Vor Selbstbewusstsein strotzen allerdings auch die Breitbrunner nicht, die in der Vorsaison noch hauchdünn am Aufstieg scheiterten. „Wir haben keine so gute Hinrunde gespielt, und im Moment ist die Trainingsbeteiligung nicht gerade überragend“, so Dietz, der mit Innenverteidiger Bastian Ass (krank) und Torhüter Max Lang (Knieverletzung) auf zwei defensive Stützen verzichten muss. Er ergänzt: „Vor dem Hinspiel waren die Verhältnisse etwas klarer.“ Dennoch möchte sein Team unbedingt als Sieger vom Platz gehen.

Dazu beizutragen, den großen Nachbarn Herrsching in die B-Klasse hinabzustoßen, ist für ihn allerdings keine zusätzliche Motivation. Dietz betont: „Wir wollen die drei Punkte holen. Ob Herrsching nächste Saison B- oder A-Klasse spielt, ist mir relativ egal.“