„Es ging für beide Mannschaften um einiges“ - TSV Oberalting vergibt ersten Matchball

Ihren ersten echten Saisonsieg konnten die Gautinger Fußballer feiern. Bislang hatten sie erst einen Dreier am Grünen Tisch zu Buche stehen. Beim 5:1-Erfolg über den SV Inning traf unter anderem auch der eingewechselte Maximilian Aichberger (r.). Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Oberalting musste sich mit einem 0:0 gegen den FC Puchheim begnügen und verpasste es den vorzeitigen Einzug in die Meisterrunde einzutüten.

TSV Oberalting-Seefeld – FC Puchheim 0:0

Der Herbst ist normalerweise nicht die Zeit für Endspiele. Doch das Modellprojekt im Kreis Zugspitze sorgt dafür, dass in einigen Partien vor der Winterpause besonders viel Brisanz steckt. Schließlich entscheidet sich jetzt, wer im Frühjahr um den Aufstieg- und wer gegen den Abstieg spielt. Ein solches Spiel mit Finalcharakter war das Duell am Freitagabend zwischen dem Tabellendritten der Kreisklasse 2, TSV Oberalting-Seefeld, und dem drei Punkte dahinter platzierten FC Puchheim. „Man hat schon gemerkt, dass es für beide Mannschaften um einiges ging“, sagte Oberaltings Trainer Thomas Dötsch nach der intensiven Partie. Am deutlichsten zu spüren, bekam das der Oberaltinger Maximilian Kraus. Nach einem – allerdings unabsichtlichen – Tritt ins Gesicht nahm Kraus ein dickes Veilchen mit nach Hause. Nach dem torlosen Remis mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davon kamen aber eher die Gäste. Denn mit einem Sieg hätte die Dötsch-Elf den Einzug in die Meisterrunde bereits fix machen und Puchheim jegliche Chancen auf Platz drei nehmen können. Möglichkeiten dazu hatten die Gastgeber genug, sie scheiterten aber entweder am glänzend aufgelegten Puchheimer Torwart, zielten nicht genau genug oder trafen nur den Pfosten. Die größte Möglichkeit bot sich Joker Eric Schröter in der Nachspielzeit, er entschied sich in aussichtsreicher Position aber fälschlicherweise für Gewalt statt Gefühl. Dötsch wollte seinem nach wochenlanger Verletzungspause zurückgekehrten Spieler aber keinen Vorwurf machen. Am kommenden Sonntag steht Oberalting nun ein weiteres Endspiel bevor, beim zweitplatzierten TSV Alling. Für den Einzug in die Aufstiegsrunde reicht den Pilsenseern ein Punkt, bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg des FC Puchheim gegen den Tabellenletzten Gautinger SC würde der FCP noch vorbeiziehen. Dötsch ist nach dem Aufwärtstrend der letzten Wochen zuversichtlich, sagt aber auch in Richtung des BFV: „Wären uns die drei Punkte aus dem ersten Spiel gegen Gauting nicht zu Unrecht aberkannt worden, dann wären wir jetzt schon durch.“ (te)

SC Unterpfaffenhofen-G. II – TSV Pentenried 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Papelitzky (18.), 1:1 Harmatiuc (61.)

So langsam scheint der TSV Pentenried in der Kreisklasse anzukommen. Das Team von Trainer Alexander Strahberger hat nur eines der letzten vier Spiele verloren. Bei Mitaufsteiger SC Unterpfaffenhofen-Germering II reichte es zwar erneut nicht zum dritten Saisonsieg, mit dem Auftritt seines Teams konnte Strahberger aber sehr gut leben. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir megastark gespielt“, sagte der TSV-Coach. Die Gäste standen defensiv kompakt und kamen, begünstigt durch den großen Platz im Unterpfaffenhofener Waldstadion, immer wieder über die Flügel zu guten Chancen. Nach 18 Minuten setzte sich Nicolas Krafft außen durch und bediente Björn Papelitzky, der zum 1:0 traf. Nach ähnlichem Muster erarbeiteten sich die Römerfelder weitere Möglichkeiten, die beste davon vergab Philipp Stemmer. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte jedoch etwas nach, und der SCU kam nach gut einer Stunde zum Ausgleich. Ein Fernschuss der Gastgeber landete am Pfosten, Tobias Harmatiuc schaltete schneller als die Pentenrieder Hintermannschaft und staubte zum 1:1 ab. In der Schlussminute wäre Unterpfaffenhofen beinahe noch das Siegtor gelungen, doch die Strahberger-Elf hatte an diesem Tag das Glück des Tüchtigen: Aus gut einem halben Meter Entfernung traf ein SCU-Angreifer den Ball nicht richtig und setzte die Kugel wie einst Mario Gomez bei der EM 2008 gegen Österreich über das Tor. (te)

Gautinger SC – SV Inning 5:1 (2:1) Tore: 1:0 Schwarzenbach (23.), 2:0 Aichberger (30.), 2:1 Basel (41.), 3:1 Pangerl (58., Eigentor), 4:1 Feser (65.), 5:1 Uysal (66.)

Für Gautings Coach Bernd Ziehnert war der klare 5:1-Erfolg des Tabellenschlusslichts über den SV Inning keine Überraschung. „Die Trainingsbeteiligung passt momentan, die Jungs ziehen sehr gut mit“, lobte er. Dementsprechend motiviert starteten die Gastgeber am Sonntag in die Begegnung. Dabei spielte der Sportclub besonders seine größenmäßige Überlegenheit bei Standards aus. Leon Schwarzenbach und Maximilian Aichberger waren jeweils nach Eckbällen erfolgreich. Inning hatte seine stärkste Phase nach dem Anschluss durch Josef Basel. „Wir hatten aber heute auch endlich mal das Glück auf unserer Seite“, freute sich Ziehnert. Das galt auch für das 3:1, als SVI-Akteur Samuel Pangerl den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor lenkte. Auch in der Folge zeigten sich die Gäste sehr spendabel. „Das war mal wieder ein heftiger Rückschlag, da gab es nach dem Spiel schon Redebedarf“, sagte SVI-Trainer Wolfgang Kampinski. Besonders die schwache Trainingsbeteiligung sei für die Pleite verantwortlich. „Mit sechs, sieben Spielern im Training wird es schwer“, stellte er klar. (toh)

TSV Gilching-A. II – TSV Alling 7:0 (5:0) Tore: 1:0 M. Michl (4.), 2:0 Stotz (8.), 3:0 M. Michl (17.), 4:0 Stotz (43.), 5:0 M. Michl (43.), 6:0 Hornung (59.), 7:0 Baran (87.)

Die Botschaft des TSV Gilching-Argelsried II war eindeutig. Mit dem Meister der Vorrunde ist nicht zu spaßen, auch wenn er längst als Tabellenerster feststeht. „Wir lassen nicht locker und wollen keine Wettbewerbsverzerrung betreiben“, stellte Gilchings Trainer Robert Brand klar. Nach der Klatsche beim Nachbarn müssen sich die Allinger ihren zweiten Tabellenplatz erst noch am letzten Spieltag im direkten Duell mit dem Dritten aus Oberalting verdienen. Da die Gäste eine Verlegung auf Samstag abgelehnt hatten, musste die Partie auf Kunstrasen ausgetragen werden. Im Stadion spielten die Gilchinger Fußballerinnen in der Landesliga. Es folgten 90 einseitige Minuten, in denen die Gastgeber sechs der sieben Tore gut herauskombinierten. „Wir hatten nach dem 0:0 im Hinspiel noch etwas gut zu machen“, sagte Brand. (toh)