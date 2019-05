TSV Oberalting: Führungswechsel mitten im Abstiegskampf

Schwalbach bietet Nachfolger Unterstützung an

von Tobias Huber schließen

Die Lage ist prekär. Der TSV Oberalting-Seefeld befindet sich nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bezirksliga erneut in großen Nöten. Mit Peter Tempfli konnte wenigstens ein neuer Abteilungsleiter gefunden werden.

Oberalting–Es sind bewegte Zeiten beim TSV Oberalting-Seefeld. Seit dem Abstieg aus der Bezirksliga läuft bei den Fußballern aus dem Aubachtal einiges aus dem Ruder. Trainer Christian Feicht musste in der Winterpause gehen, sein Nachfolger Stefan Sturm war Anfang Mai aus familiären Gründen das Handtuch. Feicht kehrte auf Wunsch der Mannschaft zurück und versucht derzeit, das Team vor dem nächsten Abstieg zu bewahren. Angesichts der Tabellensituationvor dem letzten Spieltag – der TSV steht auf Platz elf, drei Punkte hinter dem Zehnten SC Maisach – scheint der Abstiegsrelegationsplatz fast sicher. Nur wenn der SC Maisach beim TSV Landsberg II punktet, der SC Oberweikertshofen II in Mammendorf gewinnt und Oberalting selbst gegen Bernbeuern gewinnt, würden die Seefelder der Relegation entgehen.

Der ehemalige Abteilungsleiter Kurt Schwalbach half bislang aus, wo er konnte. „Jetzt reicht es aber endgültig. Ich habe meine Schlüssel abgegeben“, sagt er. Sein Nachfolger Max Prammer war angesichts beruflicher Verpflichtungen nicht in der Lage, den Anforderungen dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden. Deshalb lautete Schwalbachs letzte Mission, zusammen mit den anderen Verantwortlichen einen geeigneten Mann für diese Position zu finden – mit Erfolg.

Der Neue an der Spitze der Oberaltinger Fußballer heißt Peter Tempfli. Der 32-Jährige kam vor einem Jahr als Spieler vom Kreisligisten FC Neuhadern, wo der gebürtige Rumäne jahrelang gekickt hatte. „Ich bin nach Seefeld gezogen und wollte unbedingt Anschluss finden“, erzählt Tempfli. Deshalb entschloss er sich, den FC Neuhadern zu verlassen und künftig für den TSV Oberalting aufzulaufen. Inzwischen liegt ihm der Verein so sehr am Herzen, dass er sich zur Übernahme der neuen Aufgabe überreden ließ.

Die Lage ist nicht einfach. „Wir müssen jetzt erst mal schauen, dass wir irgendwie die Kreisliga halten“, sagt Tempfli. Alles andere steht beim TSV hinten an, auch, wie die genaue Aufgabenverteilung aussehen wird. „Das müssen wir dann in Ruhe besprechen“, sagt er. Dabei kann der 32-Jährige, der im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen war, auch auf die Unterstützung Schwalbachs bauen. „Wenn er eine Frage hat, kann er gerne anrufen. Ansonsten wird man mich aber nicht mehr am Sportplatz sehen“, stellt Schwalbach klar.