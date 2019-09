TSV Oberalting ist ausgeruht und vorsichtig optimistisch

„Wundertüte“ aus Eichenau zu Gast

von Redaktion Starnberg

Seit zweieinhalb Wochen hat der TSV Oberalting-Seefeld kein Spiel absolviert.

Oberalting – Einige Spieler des Teams von Trainer Christian Feicht waren im Urlaub und erholten sich vor den kommenden Wochen in der Kreisliga 2. „Jeder Spieler musste aber weiterhin seine Läufe machen, um keinen Rückstand im Vergleich zu den anderen zu haben“, teilt Feicht mit. Er ließ seine Mannen in der Vorwoche dreimal und in dieser Woche zweimal trainieren, um sie auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der TSV den FC Eichenau.

Der FCE ermauerte sich vor Wochenfrist ein 0:0 gegen Meisterschaftskandidat FC Penzing. Feicht war vor Ort, konnte jedoch nicht sonderlich viele Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen. „Sie standen defensiv sehr gut und waren immer wieder über Konter gefährlich. Auch wenn sie nicht schön gespielt haben, war der Punkt nicht unverdient“, sagt er. Eichenau sei eine „Wundertüte“. Vorne seien Thomas Strasser, Robert Schliszio und Kilian Stolz immer für ein Tor gut, während das Team am vergangenen Wochenende auch bewies, dass die zweitschlechteste Abwehr der vergangenen Spielzeit mittlerweile Beton anrühren kann.

Feicht muss auf mehrere Leistungsträger verzichten: Der langzeitverletzte Eric Schröter, Sebastian Neubauer, der seit Dienstag angeschlagen ist, Alper Diker, Moritz Dreher und Dragan Octavian, der im Urlaub weilt, werden dem Coach nicht zur Verfügung stehen. Für ihn ist das Wichtigste die Einstellung. Feicht: „Wenn wir an das Spiel gegen Fürstenfeldbruck anknüpfen können, haben wir durchaus gute Chancen. Ich bin vorsichtig optimistisch.“ tao