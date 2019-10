TSV Oberalting gegen FC Weil: Schießbuden im direkten Vergleich

Feicht schlägt Alarm: „Brauchen dringend die Punkte“

Für den TSV Oberalting-Seefeld geht es um mehr als nur drei Punkte im Heimspiel gegen den FC Weil (Sonntag, 14 Uhr).

Oberalting – Mit einem Sieg würde sich die Mannschaft von Trainer Christian Feicht Luft im Abstiegskampf verschaffen und den Vorsprung auf den Aufsteiger auf sechs Punkte vergrößern. „Wir brauchen dringend die Punkte“, stellt Feicht klar. „Die Jungs brauchen das fürs Selbstvertrauen und für die kommenden Spiele.“

Zum Problem könnte werden, dass es am Pilsensee personell so schlecht wie noch nie in dieser Saison aussieht: Dragan Octavian, Markus Hüttling, Patrick Feicht, Benedikt Huber und Maximilian Kraus fehlen aus verschiedenen Gründen im wichtigen Abstiegsduell. „Die Situation ist wirklich bitter. Allerdings müssen jetzt andere in die Bresche springen und zeigen, was in ihnen steckt“, sagt Feicht. Nach mehrwöchiger Verletzungspause wird etwa Robin Schwarz zurück in den Kader kehren.

Feicht rechnet mit vielen Toren

Der FCW weist einige Parallelen mit Oberalting auf: 20 Tore erzielte der Aufsteiger bislang, der TSV eins weniger, und vor allem in der Defensive haben beide Teams noch deutlich Luft nach oben. Bereits 36 Tore kassierte Weil, mehr als jedes andere Team der Liga. Oberalting folgt als zweitschwächste Abwehr mit 33 Gegentreffern. „Es wird wohl ein torreiches Spiel“, prognostiziert Feicht.

Er will den Fokus auf eine sicher stehende Abwehr legen: „Vorne sind wir immer gefährlich. Daher dürfen wir hinten nichts anbrennen lassen.“ Der Gast zeigte zuletzt bei der 4:6-Niederlage gegen Penzing, dass er offensiv gefährlich ist. Feicht: „Wir wissen nicht, was uns erwartet. Allerdings müssen wir auch nur auf uns schauen. Wir wollen unser Heimspiel gewinnen, egal wie.“

