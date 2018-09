Oberalting gewinnt mit 18-jährigem Gese im Tor und Prammer im Sturm

Trainer Feicht beweist glückliches Händchen

von Tobias Huber schließen

Die Maßnahmen haben gefruchtet. Eine Woche nach dem 0:6-Debakel gegen Polling rehabilitierten sich die Kreisliga-Fußballer des TSV Oberalting-Seefeld am Sonntag mit einem souveränen 3:0 (2:0)-Erfolg beim FC Eichenau.

Ohne die beiden suspendierten Alper Diker und Amiskael Encarnacion Castro (wir berichteten) zeigten die Pilsenseer eine gute Leistung. „Eigentlich hätten wir viel höher gewinnen müssen, aber dann hätte es auch nicht mehr als drei Punkte gegeben“, resümierte Christian Feicht. Der Übungsleiter der Oberaltinger bewies zudem mit einem weiteren Schachzug ein gutes Händchen. Für den zuletzt unglücklich agierenden Niklas Herber stand Paul Gese im Tor. „Er hat das trotz seiner erst 18 Jahre sehr gut gelöst und in der ersten Halbzeit zwei gute Chancen entschärft“, lobte Feicht seinen jungen Keeper. Viel mehr hatte der Aufsteiger am Sonntag aber nicht zu bieten.

Deutlich offensivstärker waren die Gäste, die folgerichtig durch Tim Oliver Prammer nach Vorlage von Ritvan Maloku in Führung gingen. Prammer war von Feicht überraschenderweise in der Sturmspitze aufgeboten worden. Auch mit dieser Entscheidung lag er goldrichtig. Kurz vor der Pause erhöhte Lukas Hornung auf 2:0. Diesmal kam die Vorarbeit von Manuel Feicht, der bei seinem ersten Einsatz von Beginn an in dieser Saison im Mittelfeld überzeugte.

Mit der beruhigenden Führung im Rücken ließen die Gäste in den zweiten 45 Minuten nichts mehr anbrennen. Nur die Torausbeute stimmte nicht. Einzig Feicht konnte mit einem Abstauber den FCE-Torwart überwinden. Kurz zuvor hatte Hornung einen an Maloku verursachten Foulelfmeter an die Latte gehämmert. Hornung versenkte den Abpraller zwar mit dem Kopf, doch dies ist regeltechnisch nicht erlaubt. In der Schlussphase hätten Maloku und Moritz Dreher den Vorsprung ausbauen können. „Es war Wahnsinn, was wir liegengelassen haben“, berichtete Feicht.

toh

FC Eichenau – TSV Oberalting-Seefeld 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 T. Prammer (30.), 0:2 Hornung (43.), 0:3 M. Feicht (60.) –Bes. Vorkommnisse: Oberaltings Lukas Hornung scheitert mit Foulelfmeter an der Latte (58.).