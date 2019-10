TSV Oberalting hofft auf Punkteteilung in Altenstadt

Viertes Spiel in zehn Tagen

von Redaktion Starnberg schließen

Der TSV Oberalting-Seefeld steht nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen Peiting vor dem vierten Spiel in zehn Tagen. Die Mannschaft von Trainer Christian Feicht gastiert am Samstag um 15 Uhr beim Tabellensiebten TSV Altenstadt.

Dem Coach der Seefelder stehen nach den Verletzungen von Markus Kasper und erneut Giga Bechvaia nur 13 Spieler zur Verfügung. Feicht hat allerdings aufgrund der zuletzt ordentlichen Leistungen die Hoffnung, in Altenstadt punkten zu können. Er erwartet mit den Gastgebern, die bisher am wenigsten Spiele auf dem Buckel haben, einen unangenehmen Gegner: „Sie sind sowohl kampf- als auch spielstark. Gegen sie zu spielen, ist nie leicht. Man hat es ja vergangene Woche gesehen: Sie können auch in Penzing (2:2, die Red.) punkten.“ Altenstadt könnte mit einem Sieg die Blickrichtung nach oben wagen. Sofern sie ihre beiden Nachholspiele gewinnen, wären sie in Schlagdistanz zu den Topmannschaften der Liga.

Die Oberaltinger hatten in den vergangenen Wochen wegen der hohen Belastung kaum Möglichkeiten, zu trainieren. Die letzte Einheit am Dienstag bestand lediglich aus 20 Minuten Auslaufen und anschließendem Ausdehnen. „Erst in der nächsten Woche werden wir wieder in den normalen Trainingsrhythmus zurückkommen“, so der TSV-Trainer. Er könnte sich, anders als in den Vorwochen, am Samstag mit einer Punkteteilung anfreunden. „Wegen der schwierigen personellen Situation und der brutalen Belastung mit dem dritten Spiel in sechs Tagen müssen wir jetzt auch mal mit weniger zufrieden sein“, so der Coach. „Mit einem Unentschieden wäre ich hochzufrieden.“ Neu in die Mannschaft für Bechvaia wird Maximilian Langer rücken. Der Neuzugang saß gegen Peiting 90 Minuten auf der Bank und wird nun die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen. Weiterhin auf der Bank sitzen wird Carmelo Avanzato wegen Trainingsrückstand. tao