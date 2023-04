„Es ist nicht einfach“ – ersatzgeschwächte Oberaltinger können Negativserie nicht stoppen

Okan Keklik ist neuer Trainer beim TSV Oberalting © privat

Gegen vier von fünf Gegner in der Meisterrunde hat der TSV Oberalting-Seefeld bereits gespielt. Zu einem Punkt hat es noch nicht gereicht.

Auch am Freitagabend verlor das Team von Trainer Okan Keklik, diesmal 0:4 (0:2) gegen den TSV Moorenweis. „Es ist nicht einfach. Wir müssen jede Woche die Aufstellung umbauen und haben insgesamt nur wenige Spieler zur Verfügung“, sagt Keklik.

Diesmal musste er auf Eric Schröter und Benedikt Huber verzichten, dafür rückten die reaktivierten Sebastian Neubauer und Christian Ruf in den Kader. Dennoch wäre laut dem Coach zumindest ein Remis gegen Moorenweis drin gewesen, wenn sich die Gastgeber in Hälfte eins taktisch disziplinierter verhalten hätten. Anstatt wie noch beim 0:1 gegen Gilching erst einmal sicher zu stehen, agierte das Team für Kekliks Geschmack zu offensiv. Zwar erspielte sich Oberalting in der Anfangsphase die eine oder andere Möglichkeit, doch in der 36. Minute gingen die Gäste durch ein Kopfballtor von Ex-Landesligaspieler Maximilian Murphy nach einer laut Keklik schon im Vorfeld vermeidbaren Ecke in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Betz nach einer weiteren Ecke auf 0:2.

Im zweiten Durchgang drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer, kassierten aber per Konter noch zwei weitere Tore. Dass Ober-alting es in der Meisterrunde schwerhaben würde, hatte sich bereits angedeutet. Man befinde sich in einer Übergangsphase und plane schon für die neue Saison, so Keklik. Dennoch hat er die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis noch nicht aufgegeben. Er kündigt an: „Wir wollen natürlich den Bock umstoßen, am besten schon am nächsten Sonntag in Gröbenzell.“ (te)