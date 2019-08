TSV Oberalting startet mit Ex-Europa-League-Spieler in die neue Saison

Auftakt gegen FT Jahn Landsberg

von Tobias Huber schließen

Der Ex-Profi ist mit an Bord, wenn der TSV Oberalting-Seefeld am Samstag in die neue Kreisligasaison startet.

Oberalting – Giga Bechvaia, der einst für den georgischen Erstligisten FC Dila Gori in der Europa League spielte, hat sich nach überstandenen Adduktorenproblemen für den Auftakt bei der FT Jahn Landsberg (16 Uhr) fit gemeldet. Nach dem abgewandten Abstieg in der vergangenen Saison und dem spielfreien Wochenende zum Auftakt der neuen geht der TSV nun in den Ligaalltag über.

Heuer soll für die Mannschaft von Trainer Christian Feicht alles besser werden. „Ich bin sehr zuversichtlich“, sagt Feicht. Nach einer intensiven Trainingswoche mit drei Einheiten sind seine Jungs fit für den Saisonstart. „Wir haben diese Woche noch an den Standardsituationen, der Spritzigkeit und der Taktik gearbeitet“, so der Coach. Die Mannschaft habe in der Sommerpause viel für ihre Physis tun müssen, um fit zu sein.

Im Vorjahr unterlag die Feicht-Elf dem Jahn mit 0:4 im Rückspiel, während das Hinspiel 2:2 geendet hatte. „Wir wissen, dass Landsberg äußerst spielstark ist. Ich habe sie zum Auftakt gegen Penzing als sehr gute Kreisligamannschaft wahrgenommen“, sagt der Übungsleiter. „Ich sehe die Favoritenrolle bei ihnen, da sie schon im Wettkampfmodus sind und uns das Auftaktspiel voraushaben. Dazu sind sie sehr heimstark.“ Aber Feicht möchte sich mit seiner Elf nicht verstecken: „Wir werden trotzdem unser Spiel spielen und uns nicht nur hinten reinstellen, müssen aber von Anfang an wach sein.“

Sollte es nicht so laufen wie geplant, hat Feicht etliche Möglichkeiten zu reagieren. Voraussichtlich wird sein Kader 16 Mann stark sein. „Speziell zu Beginn ist das sehr wichtig“, sagt der Coach. Einzig Eric Schröter fehlt Oberalting. Der Verteidiger wird mit Schambeinentzündung wohl die gesamte Hinrunde ausfallen. Überraschend auf der Bank sitzen werden mutmaßlich Dragan Octavian und Alper Diker. Die Gründe dafür bleiben intern. tao