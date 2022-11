„Glücklichste Niederlage“ - Oberalting trotz Pleite in der Aufstiegsrunde

Thomas Dötsch steht mit dem TSV Oberalting-Seefeld in der Aufstiegsrunde © Marcus Vetter

Der TSV Oberalting-Seefeld ist trotz seiner Niederlage gegen den TSV Alling in die Aufstiegsrunde eingezogen. Möglich war das aber nur, weil Schlusslicht Gautinger SC einen Punkt in Puchheim holte.

TSV Alling – TSV Oberalting-S. 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Grolik (65.), 2:0 Sturm (82.) – Zeitstrafe: Tekeli/Oberalting (86.)

Es war ein verrückter Spieltag für den TSV Oberalting-Seefeld. Das Team von Trainer Thomas Dötsch verlor das vermeintlich entscheidende Duell beim Tabellenzweiten TSV Alling mit 0:2, durfte aber am Ende trotzdem jubeln. Da Konkurrent FC Puchheim überraschend gegen Schlusslicht Gautinger SC nur 1:1 unentschieden spielte, verteidigten die Pilsenseer Rang drei. „Das war die glücklichste Niederlage, die ich je feiern durfte“, sagte Dötsch. Erstmals in seiner Fußballer-Laufbahn schrie Oberaltings Torhüter Maximilian Kraus eine Niederlage aus. Dieser Nervenkitzel wäre durchaus vermeidbar gewesen. Vor allem im ersten Durchgang sah Dötsch einen starken Auftritt seines Teams. „Sie hatten zwar auch einen Pfostenkracher, aber wir hatten mehrere große Chancen und hätten mit 3:1 führen müssen“, sagte der Oberaltinger Trainer. Doch nach dem Seitenwechsel brachen die Gastgeber einmal über die linke Seite durch, und Maximilian Grolik traf zur 1:0-Führung (65.). Als die Gäste aber über den Live-Ticker vom Endergebnis aus Puchheim hörten, rückte das eigene Spiel für sie in den Hintergrund. Die letzte Viertelstunde inklusive des zweiten Gegentors durch Tobias Sturm wurde zum Schaulaufen. Dötsch wechselte munter durch, brachte am Ende sogar Ersatzkeeper Leon Kreuzer. Auch wenn sein Team davon profitierte, äußerte Dötsch sein Unverständnis, warum die Partien nicht zeitgleich angepfiffen wurden. „Hut ab, dass Gauting sich überhaupt noch so reingehängt hat. Für sie ging es nach dem Sieg von Pentenried gegen Gilching II ja um nichts mehr. Für mich war dieser Spieltag die größte Wettbewerbsverzerrung, die ich je erlebt habe“, sagte der TSV-Coach. Trotzdem ist er froh, dass sein Team es nach schwierigen Wochen doch noch in die Aufstiegsrunde geschafft hat. Dötsch: „Uns wurden drei Punkte abgezogen, wir haben deutliche Niederlagen kassiert, und wir waren sogar drei Spieltage lang Letzter. Aber die Jungs haben sich den dritten Platz erarbeitet.“



TSV Pentenried – TSV Gilching-A. II 4:3 (2:1) Tore: 0:1 Stotz (8.), 1:1 Krafft (10.), 2:1 Papelitzky (14.), 2:2, 2:3 Stotz (54., 64.), Hufnagel (65./FE), 4:3 Krafft (90./FE) – Zeitstrafen: Baran/Gilching (44., Foulspiel), Dayik (86., Foulspiel)

Jetzt ist es doch noch passiert. Der bisher ungeschlagene Spitzenreiter TSV Gilching-Argelsried II hat bei seinem letzten Auftritt vor der Winterpause die erste Niederlage kassiert – und zwar im Landkreis-Derby beim TSV Pentenried. „Ein paar haben es zu leicht genommen. Ich hoffe, dass hat einen Lernprozess zur Folge“, sagte Gilchings Trainer Robert Brand. Er betonte aber gleichzeitig: „Trotzdem hat sich die Mannschaft für die bisherige Saison ein dickes Lob verdient.“ Pentenrieds Trainer Alexander Strahberger sah es ähnlich: „Ich glaube, die haben uns unterschätzt.“ Freuen konnte er sich über den Sieg trotzdem nicht, denn der wurde von der Verletzung des Ex-Gilchingers Quirin Wiedemann überschattet. „Sein Sprunggelenk ist mehrfach gebrochen. Da hätte ich das Spiel lieber verloren“, sagte Strahberger. Nach einer wilden Anfangsphase mit Treffern von Nico Stotz (8.), Nicolas Krafft (10.) und Björn Papelitzky (14.) gingen die Gastgeber überraschend mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel drehte der Favorit auf, und Stotz gelangen zwei weitere Treffer. Doch Gilching ging verschwenderisch mit den eigenen Chancen um, und dank zweier Elfmeter – für Strahberger berechtigt, für Brand vor allem der zweite eine „bodenlose Frechheit“ – drehte Pentenried das Spiel noch. Jasper Hufnagel (65.) und erneut Krafft (90.) verwandelten sicher.



SV Inning – SC U’pfaffenh.-G. II 1:2 (1:0) Tore: 1:0 Schoppe (7.), 1:1 Weber (47.), 1:2 Heinzlmair (57.)

Im letzten Spiel vor der Winterpause ging es weder für den SV Inning noch für den SC Unterpfaffenhofen-Germering II noch um etwas – und das merkte man der Partie auch an. „Zu dem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Es war ein richtiger Sommerkick“, sagte Innings Technischer Leiter, Peter Rothamel. Die Gastgeber gingen früh durch einen Treffer von Matthias Schoppe nach Vorarbeit von Maximilian Rothamel in Führung, fingen sich aber noch zwei Gegentore nach Standardsituationen. Das Ergebnis war für beide Teams jedoch ohnehin zweitrangig. „Es war total emotionslos“, sagte Rothamel. Dass es zu solchen Konstellationen nun im November kommt, liegt am Pilotprojekt im Kreis Zugspitze mit Auf- und Abstiegsrunde. Rothamel ist damit alles andere als glücklich. „Der Verband sollte sich wirklich überlegen, ob das so weitergeführt wird. So macht man den Amateurfußball noch kaputter, als er ohnehin schon ist.“ Er hält das Konzept für „großen Blödsinn“, und hofft, dass auch andere Vereine ihre Kritik äußern werden. So falle es den Vereinen immer schwerer, die Spieler bei der Stange zu halten. „Wenn sie das durchziehen, haben wir in zehn Jahren keine eigenständigen Vereine mehr, sondern nur noch lauter Spielgemeinschaften“, warnt Rothamel.



FC Puchheim – Gautinger SC 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Lebek (43.), 1:1 de Gregorio (75./FE) – Bes. Vorkommnis: Dietzel/GSC verschießt Foulelfmeter (90.+4)

„Wir haben heute nur für uns gespielt“, betonte Bernd Ziehnert, Trainer des Gautinger SC, nach dem 1:1 beim FC Puchheim. Dass die Gastgeber dadurch hinter dem TSV Oberalting und nicht in der Aufstiegsrunde landeten, stand für Ziehnert nicht im Vordergrund. Obwohl es für seine Spieler um nichts mehr ging, waren sie motiviert und für ihren Coach über 90 Minuten das bessere Team. „Eigentlich hätten wir sogar gewinnen müssen“, sagte Ziehnert. Personell nach mehreren Ausfällen ersatzgeschwächt, nahmen die eigentlich nicht einsatzfähigen Sebastian Lebek und Moritz Rindermann auf der Bank Platz – und ausgerechnet Lebek schoss die Gäste kurz vor der Halbzeitpause mit einem „schönen Linksschuss ins Kreuzeck“ (Ziehnert) in Führung. Nach dem Seitenwechsel entschied der Unparteiische nach einem zu hohen Bein im Gautinger Strafraum auf Strafstoß. „Sein Kopf war sehr tief, den muss man nicht geben“, kommentierte der GSC-Coach. Nach dem von Raffaele de Gregorio verwandelten Strafstoß zum 1:1-Ausgleich vergaben die Gautinger weitere Großchancen, die größte davon Sebastian Dietzel per Strafstoß in der Nachspielzeit. Der GSC geht als Tabellenletzter in die Abstiegsrunde. Ziehnert ist dennoch optimistisch: „Wir haben uns zuletzt vor allem körperlich gesteigert und sind auf dem richtigen Weg.“ (te)