Auf die Pöckinger Veteranen ist Verlass: Wache (36) und Schulz (39) treffen in Peißenberg

Teilen

Erfahrener Haudegen mit Torriecher: Der 36-jährige Stefan Wache half beim ersatzgeschwächten SC Pöcking aus und traf im Spiel beim TSV Peißenberg zum 1:0. © Roland Halmel

Der SC Pöcking hat seinen Kader nach dem Abstieg in die Kreisliga verjüngt. Trotzdem sind sie beim SCPP froh, dass einige erfahrene Haudegen weiterhin die Knochen hinhalten, wenn sie gebraucht werden.

Pöcking – So wie Stefan Wache. Im Vorfeld des 3:3-Unentschiedens der Pöckinger Fußballer am Samstag beim TSV Peißenberg mussten die Gäste wegen einiger urlaubsbedingter Ausfälle viel improvisieren und sogar das Spiel der A-Klassen-Reserve verschieben.

Somit rückte der 36-jährige Wache erstmals in dieser Saison in die Startelf des Kreisligisten – und traf bereits in der achten Minute nach einem abgewehrten Eckball per Volleyschuss aus der Drehung zur 1:0-Führung. „Das war schön gemacht vom alten Hasen“, lobte Co-Trainer Tobias Luppart, der den ebenfalls im Urlaub weilenden Chefcoach Simon Gebhart an der Seitenlinie vertrat.

Trotz des perfekten Starts fehlte den im ungewohnten System mit Dreierkette angetretenen Gästen jedoch die Sicherheit. Valentin Hörndl erzielte, ebenfalls nach einer nicht optimal abgewehrten Ecke, den 1:1-Ausgleich (26.), und Ramon Messner legte nur drei Minuten später den zweiten Peißenberger Treffer nach. SCPP-Keeper Marius Klitscher konnte zwar zweimal parieren, doch im dritten Versuch schoss Messner die Gastgeber in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnten die Gäste aber durch ein nach einem Eckball erzwungenes Eigentor von Peißenbergs Spielertrainer Michael Stoßberger wieder ausgleichen.

Der SCPP hatte nun das Momentum auf seiner Seite und fand auch dank einer Systemumstellung besser ins Spiel. Nach Wache traf auch noch der zweite Veteran, Markus Schulz (39), mit einem traumhaften Kopfball zum 3:2 für die Gäste (70.). Doch auch diese Führung hatte nur kurz Bestand. Knapp zehn Minuten später köpfte Eleftherios Caci einen der vielen scharf getretenen Peißenberger Eckbälle zum erneuten Ausgleich ins Tor (81.). „Natürlich ist so ein spätes Gegentor bitter, aber unter dem Strich war es nach diesem Standard-Festival ein gerechtes Unentschieden“, fasste Luppart zusammen. (Tobias Empl)

TSV Peißenberg – SC Pöcking-P. 3:3 (2:2) Tore: 0:1 Wache (8.), 1:1 Hörndl (26.), 2:1 Messner (29.), 2:2 Stoßberger (45./ET), 2:3 Schulz (70.), 3:3 Caci (81.)