Nach Derby-Remis - Krise von Pentenried und Gauting spitzt sich weiter zu

Papelitzky erzielte den Ausgleich für Pentenried im Derby gegen Gauting © Lisa Scholz

Der TSV Pentenried hat sich mit einem späten Treffer im Würmtal-Derby einen Punkt gegen den Tabellenletzten Gautinger SC gesichert. Das Unentschieden hilft allerdings keinem der beiden Teams weiter. Gauting verweilt weiter auf dem letzten, Pentenried auf dem vorletzten Platz.

TSV Pentenried – Gautinger SC 2:2 (1:2) Tore: 0:1 Köllner (6.), 1:1 Krafft (24.), 1:2 Uysal (35.), 2:2 Papelitzky (89.) – Zeitstrafe: Feser/GSC (81.,wdh.Foulspiel)

Bereits zum vierten Mal in diesem Kalenderjahr standen sich am Sonntag die Kreisklassen-Fußballer des TSV Pentenried und des Gautinger SC im Derby gegenüber. Nur einmal, beim 1:0-Auswärtssieg der Gautinger im Relegationsrückspiel ging eine der beiden Mannschaften als Sieger vom Platz, alle anderen Partien endeten unentschieden. So auch die Partie am Sonntag. Maximilian Köllner brachte die Gäste nach einem fein herausgespielten Angriff in Führung. „Man hat gute Ansätze gesehen, etwa Doppelpässe und Hinterlaufen. Die Spieler haben das umgesetzt, was wir im Training geübt haben“, lobte GSC-Trainer Bernd Ziehnert. Durch einen Fernschuss von Nicolas Krafft fast von der Mittellinie über den weit vor dem Tor postierten GSC-Keeper Andre Noske hinweg kamen die Römerfelder jedoch zum Ausgleich. Auch Pentenrieds Torhüter Jan Krohn kam einmal zu weit aus seinem Tor, und Emre Uysal schoss Gauting wieder in Führung. „Wir waren deutlich besser, hätten nur unsere Torchancen noch besser nutzen müssen“, sagte Ziehnert.

Pentenrieds Trainer Alexander Strahberger sah das etwas anders. Er räumte zwar ein, dass fußballerisch bei seinem ersatzgeschwächten Team noch viel Luft nach oben gewesen sei, sprach aber von einem „klassischen Unentschieden-Spiel“. Zum Unentschieden kam es dann auch. Die Gäste gerieten in der Schlussphase konditionell an ihre Grenzen und mussten nach einer Zeitstrafe gegen Kapitän Julian Feser auch noch in Unterzahl die Führung verteidigen. Beinahe hätte das geklappt, doch nach einem der vielen langen Bälle der Pentenrieder kam Björn Papelitzky vor Noske an die Kugel, umkurvte den Torwart und traf zum 2:2-Ausgleich. Mit dem Ergebnis konnten die Gastgeber deutlich besser leben. „Für den Kopf war es mega wichtig, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben“, betonte Strahberger.

Zweitvertretungen von Gilching und Unterpfaffenhofen teilen sich die Punkte

TSV Gilching-Argelsried II – SC U’pfaffenhofen II 2:2 (1:0) Tore: 1:0 A.Michl (42.), 1:1 Reitberger (52.), 2:1 Stotz (87.), 2:2 Baricevic (90.)

Mit Tobias Hänschke hütete am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen II bereits der vierte Torhüter in dieser Saison den Kasten des TSV Gilching-Argelsried II. Der gelernte Feldspieler konnte sich sogar auszeichnen und hielt die Gastgeber in der ersten Halbzeit mit einer Glanztat im Spiel. Gilchings Trainer Robert Brand zeigte sich zufrieden damit, dass seine Mannschaft auch im vierten Spiel ohne gelernten Torhüter keine Niederlage einstecken musste. Allerdings wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Nach feiner Vorlage mit der Hacke von Marco Arweiler brachte Anton Michl die Gastgeber kurz vor dem Seitenwechsel in Führung, doch nach einem Blackout von Alexander Gottwald kamen die Gäste im zweiten Durchgang zum Ausgleich. „Wenn du aus dem Wettkampf raus bist, ist es normal, dass die Konzentration etwas nachlässt“, sagte Brand. Schließlich steht Gilching bereits als Gruppenerster der Kreisklasse 2 fest. Die Gastgeber, die auf einige Stammspieler verzichten mussten, verloren etwas die Ordnung und ließen die „Upfer Buam“ besser ins Spiel kommen. Dennoch gelang Nico Stotz kurz vor dem Abpfiff noch der vermeintliche Siegtreffer für die Gastgeber. Doch die Gilchinger waren sich danach zu sicher und leisteten sich einen unnötigen Ballverlust. Janik Baricevic bedankte sich und traf zum 2:2-Endstand.

Oberalting siegt in Inning

SV Inning – TSV Oberalting-S. 2:3 (2:1) Tore: 1:0 Groß (29.), 1:1 Sayed (32.), 2:1 Heilander (43.), 2:2 Sayed (52.), 2:3 Langer (75.)

Mit dem letzten Aufgebot ist der SV Inning am Sonntag gegen den TSV Oberalting-Seefeld angetreten. Das um Jugendspieler und Akteure aus der zweiten Mannschaft ergänzte Team machte seine Sache über weite Strecken zur Zufriedenheit von SVI-Trainer Wolfgang Kampinski. „Die Jungs haben sich voll reingehauen, auch ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte der SVI-Coach. Auch Gäste-Trainer Thomas Dötsch räumte ein: „Inning hat sich zwar hinten eingeigelt, aber immer durch Nadelstiche für Gefahr gesorgt. Für uns war es ein glücklicher Sieg.“ Gleichzeitig war es auch ein enorm wichtiger Erfolg für die Gäste. Oberalting steht nun auf Rang drei der Kreisklasse 2 und kann die Teilnahme an der Aufstiegsrunde mit einem Heimsieg am Freitagabend gegen den FC Puchheim bereits fix machen. Nach Zuspiel von Matthias Schoppe brachte Raphael Groß die Gastgeber in Führung, Mahbob Sadat Sayed gelang jedoch keine drei Minuten später der Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Michael Heilander erneut für die Führung für den SVI, doch wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang Sayed mit seinem zweiten Treffer das 2:2. 15 Minuten vor dem Abpfiff vergab Inning eine große Möglichkeit, in Führung zu gehen. Beinahe im direkten Gegenzug nutzte Maximilian Langer eine zu kurze Rückgabe von Innings Daniel Leitmeier zum 3:2-Siegtreffer aus. (Tobias Empl)