TSV Pentenried richtet Bayerische Meisterschaft der Senioren B aus: Torphantom Mintal am Römerfeld

Marek Mintal ist an diesem Sonntag in Pentenried am Ball. © DPA

Erst vor Kurzem war das Vereinsgelände des TSV Pentenried gespickt voll – die Vorrunde des Nachwuchs-Turniers Merkur CUP 2022 fand statt.

Pentenried – Zwei Wochen später wird wieder einiges los sein am Römerfeld, denn nach den Stars von morgen geben sich an diesem Samstag die Stars von gestern die Ehre. Der TSV Pentenried ist in diesem Jahr Ausrichter der Bayerischen Meisterschaft in der Altersklasse Senioren B (Ü40).

Das Turnier beginnt am Samstag um 11 Uhr, gespielt wird parallel auf zwei Plätzen, das Endspiel ist für 15.30 Uhr geplant (Gruppenspiele 30 Minuten, Finale 2x20 Minuten).

Der Eintritt ist frei. „Das wird ein tolles Event, das einige Zuschauer verdient hat“, sagt der Pentenrieder Franz Möhwald. Schon seit mehr als zehn Jahren ist er Teammanager der Senioren-B-Mannschaft des FC Bayern München. Nun ist es ihm gelungen, die Veranstaltung nach der kurzfristigen Absage des geplanten Ausrichters aus Oberfranken zu seinem Heimatverein zu holen. Möhwalds Vorfreude ist groß – wird aber dadurch getrübt, dass er selbst noch nicht sicher ist, ob er dabei sein kann. Aktuell weilt er im Urlaub in Kroatien und hockt dort im Hotelzimmer mit Corona in Quarantäne. „Jetzt geht es mir schon besser. Ich hoffe, dass ich bis Samstag negativ getestet werde und rechtzeitig nach Hause fahren kann“, kündigt er an.

Es wäre ein Jammer, wenn ausgerechnet der Initiator nicht dabei sein könnte. Mit seinem FC Bayern mitfiebern würde Möhwald aber auch aus der Ferne. „Wir wollen auf jeden Fall ins Finale, alles andere wäre eine Enttäuschung“, so der 61-Jährige, dessen Team in Vorrundengruppe B auf Türk FK Gostenhof Nürnberg, FC Dingolfing und VfB Hallbergmoos trifft. Hallbergmoos springt für Gastgeber Pentenried ein, der kurzfristig nicht ausreichend Ü40-Kicker zusammenbekommen hat.

Die Bayern haben noch etwas gutzumachen. Im vergangenen Jahr unterlagen sie im Endspiel dem 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen. Titelverteidiger Nürnberg misst sich diesmal in Gruppe A mit FC Kosova München, TSV Kareth-Lappersdorf und TSV 1862 Abensberg. „Sie kommen mit einer Mannschaft, die um die 3000 Bundesliga-Spiele vorzuweisen hat“, so Möhwald respektvoll. Für den Club kicken etwa der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Marek Mintal (44) oder der aktuelle NachwuchschefMichael Wiesinger (49), der Anfang der Neunziger auch für den FC Starnberg die Fußballschuhe schnürte.

Mit Platz zwei war der FCB noch nie zufrieden. „Egal, wie sie aufgestellt sind – wir wollen die Revanche“, sagt Möhwald. Dafür hofft er unter anderem auf die Tore von Mirza Dzafic (41), in der Vorsaison mit 29 Treffern in 21 Spielen Torschützenkönig der Bezirksliga Süd. Abgesagt haben Francisco Copado und Zvjezdan Misimovic, dafür konnten die Bayern mit Carsten Sträßer (41, früher unter anderem Union Berlin und SpVgg Unterhaching) einen Neuzugang an Land ziehen. (Tobias Empl)