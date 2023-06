TSV Pentenried: Trainerduo verlängert um ein Jahr

Von: Michael Baumgärtner

Bleiben Trainer beim TSV Pentenried: Paul Hense (l.) und Magnus Piele (das Bild zeigt die beiden beim Aufstiegsspiel vor einem Jahr gegen den Gautinger SC) haben ihren Vertrag beim Kreisklassisten um ein Jahr verlängert. © Dagmar rutt

Paul Hense und Magnus Piele haben ihren Trainervertrag beim TSV Pentenried um ein Jahr verlängert. Sie peilen in der neuen Saison wieder den Klassenerhalt an.

Pentenried – Es hat ein klein wenig gedauert, bis Michael Möhwald seine Wunschtrainer überzeugen konnte, weiterzumachen. Nach einer turbulenten, letztlich gerade noch mit dem Klassenerhalt belohnten Kreisklassen-Saison hatte der Fußballabteilungsleiter des TSV Pentenried „die Hoffnung, dass Magnus Piele und Paul Hense am Ball bleiben“. Vergangene Woche dann sagte das Duo zu, für ein weiteres Jahr die Kicker vom Römerfeld zu trainieren. „Das freut mich sehr, dass wir die beiden überzeugen konnten, noch ein Jahr dranzuhängen. Jetzt haben wir weiterhin ein junges, dynamisches Team“, sagt Möhwald.

Erst im April dieses Jahres, zur Halbzeit der Abstiegsrunde, hatten Piele und Hense, die vor einem Jahr die Pentenrieder in der Relegation in die Kreisklasse geführt hatten, das Traineramt von Alexander Strahberger übernommen. Der hatte sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen – und dem Duo eine schwere Bürde hinterlassen: Der TSV lag damals klar auf Kurs Abstieg, dümpelte mit nur einem Zähler und sechs Punkten entfernt von einem Nichtabstiegsplatz abgeschlagen auf dem letzten Rang der Abstiegsrunde E. Doch mit den neuen Trainern „haben wir den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen“, sagt Möhwald.

Nun haben Piele und Hense, die gleichberechtigt als Cheftrainer fungieren, die Chance, gleich von Saisonbeginn an das Ziel Klassenerhalt anzugehen. Unterstützt werden sie von Quirin Wiedemann. Der 28-Jährige, der beim TSV Gilching mehrere Jahre in der Landesliga kickte, „ist mit seinem Know-how sehr wichtig für die Mannschaft“, weiß Möhwald. Und auch als Spieler soll Wiedemann wieder für mehr Stabilität beim TSV sorgen. Anfang November hatte sich der Mittelfeldspieler gegen den TSV Gilching II das Sprunggelenk gebrochen. „Bis er wieder voll fit ist, wird es noch etwas dauern. Vor allem im Kopf ist er noch nicht ganz frei“, sagt Pentenrieds Abteilungsleiter.

„Ich möchte gerne eine von Anfang an stabile Saison spielen“, sagt Möhwald. Dass dies nicht gerade einfach werden wird, ist ihm durchaus bewusst. Allein schon die – nach der vorläufigen Gruppeneinteilung feststehenden – Gegner haben es in sich. Die Römerfelder bekommen es demnach mit dem TSV Perchting-Hadorf, TSV Alling, TSV Oberalting-Seefeld, TSV Erling-Andechs, FC Puchheim, dem Gautinger SC und Aufsteiger SF Breitbrunn zu tun. „Eine super Gruppe mit vielen Derbys“, freut sich Möhwald einerseits; andererseits weiß er auch um die Stärke dieser Teams. Umso wichtiger sei es, den Kader zu verbreitern. „Das ist unser größtes Problem“, sagt Möhwald.

Da trifft es sich gut, dass er bislang keinen Abgang zu beklagen hat. Neuzugänge stehen – bis auf zwei, drei A-Jugendliche aus dem eigenen Nachwuchs, die langsam an den Herrenbereich herangeführt werden sollen – bislang allerdings auch noch nicht fest. „Wir sind an ein paar Jungs dran, es ist aber noch nichts spruchreif“, so Möhwald.

Trainingsstart für die TSV-Fußballer ist am Dienstag, 27. Juni. Wann das erste Punktspiel stattfindet, steht noch nicht fest. Klar ist nur: „Der BFV hatte mal wieder die glorreiche Idee, die Saison Anfang August zu starten.“ Weshalb Möhwald befürchtet, „dass wir die ersten Spiele wieder mit einer Mischtruppe auflaufen müssen“. Ginge es nach ihm, dann sollte die Spielzeit erst am 12./13. August beginnen, weil der TSV am Samstag, 5. August, ein Trainingslager geplant hat mit anschließender Mannschaftsparty. Übrigens gemeinsam mit dem TV Stockdorf, mit dessen zweiter Mannschaft die Pentenrieder Reserve künftig eine Spielgemeinschaft bildet. Um dieses Team kümmern sich als Trainer auf Pentenrieder Seite Daniele Rachella und Konstantin Spieß.