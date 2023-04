TSV Perchting: Christoph Kammerlander macht nach fünf Jahren Schluss

Christoph Kammerlander verlässt den TSV. © TSV Perchting

Fünf Jahre sind als Fußball-Coach eine lange Zeit. In Zahlen: 92 Partien. „Es gibt viele Spieler in Perchting, die haben noch keinen anderen Trainer bei den Herren gehabt als mich“, sagt Christoph Kammerlander.

Perchting – Der 34-Jährige hat sich deshalb entschlossen, nach der Saison im Starnberger Ortsteil als Übungsleiter aufzuhören. 2018 war Kammerlander im Saisonendspurt eingesprungen, konnte den Abstieg aus der Kreisklasse aber nicht mehr abwenden. Es folgte jedoch der sofortige Wiederaufstieg, in der Folgerunde mischten die Perchtinger sogar ganz oben in der Tabelle der Kreisklasse mit, lagen auf Rang drei. „Doch dann kam Corona und die Saison wurde abgebrochen“, bedauert Kammerlander noch heute. Denn den Traum vom Aufstieg in die Kreisliga konnte er im Anschluss nicht mehr realisieren.

„Vielleicht mache ich zumindest als Spieler weiter und wir schaffen es dann“, sagt er. Im Mittelpunkt seiner fußballerischen Aktivitäten wird aber der Erwerb der A-Lizenz als Übungsleiter stehen. „Leider haben sich die Voraussetzungen erschwert“, ärgert er sich. So muss Kammerlander entweder mindestens in der Bayernliga trainieren oder eine Aufgabe in einem Nachwuchsleistungszentrum übernehmen. „Ich habe schon ein paar Monate in Heimstetten (Regionalliga, die Red.) hospitiert. Leider ist der Weg dorthin sehr weit“, so Kammerlander.

Tobias Luppart übernimmt zur neuen Saison

Sein Nachfolger in Perchting wird Tobias Luppart, bislang Co-Trainer beim Kreisligisten SC Pöcking-Possenhofen. „Wir sind gut befreundet, und ich habe die Vorstandschaft bei den Gesprächen unterstützt“, berichtet Kammerlander. Der 36-Jährige sei genau der Richtige für Perchting. „Ich fühle mich bereit, eine Aufgabe als Cheftrainer im Herrenbereich zu übernehmen“, sagt Luppart. 2015 war er als Spieler nach Pöcking zurückgekehrt und übernahm seitdem einige Aufgaben beim SCPP. „Natürlich wäre es eine Option gewesen, Trainer in Pöcking zu werden, wenn Simon (Gebhart, die Red.) nicht weitermachen sollte. Aber ich finde es nicht gut, wenn der Trainer zu nah dran an den Spielern ist“, sagt Luppart, der zu einigen Akteuren beim SCPP ein enges Verhältnis hat. „Mein Ziel ist es aber schon, irgendwann als Trainer nach Pöcking zurückzukommen. Wenn eine neue Generation an Spielern da ist“, so Luppart, der dem Verein als Spieler in der Alten-Herren-Mannschaft erhalten bleibt.

Bevor es zum Wechsel kommt, hat er noch zwei Wünsche offen: „Pöcking steigt nicht ab, und Perchting hält die Kreisklasse.“ Ismail Yilmaz wünscht seinem langjährigen Weggefährten alles Gute: „Er hat uns von Anfang an in die Gespräche eingebunden und uns sogar um Rat gefragt. Es ist der richtige Schritt für ihn, mal aus dem Alltag rauszukommen“, sagt der SCPP-Vorsitzende. (toh)