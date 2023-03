Unglückliche Niederlage für den TSV Perchting – GSC holt wichtigen Sieg in Türkenfeld

Hat kein Problem mit weiten Auswärtsfahrten: Perchtings Trainer Christoph Kammerlander. © Photographer: Andrea Jaksch

Der TSV Perchting-Hadorf belohnt sich wieder einmal nicht für seine Leistung und verliert. Der Gautinger SC holt dagegen einen ganz wichtigen Sieg.

TSV Perchting-Hadorf – SC Unterpfaffenh. II 0:1 (0:1)

Die Abstiegsrunde begann mit einer Erkenntnis, die die Fußballer des TSV Perchting-Hadorf bereits in ihrer Vorrundengruppe über weite Strecken begleitet hatte. Sie belohnen sich einfach zu selten für ihre Leistungen. „Es ist unglaublich, dass wir dieses Spiel verloren haben. Dem gegnerischen Trainer war der Erfolg fast ein wenig peinlich“, sagte Spielertrainer Christoph Kammerlander. Gegen Unterpfaffenhofen, das in der Vorrunde nur knapp an der Meisterrunde vorbeigeschlittert war, erspielten sich die Gastgeber am Sonntag eine Reihe bester Torchancen. Gleich dreimal stand das Aluminium dem TSV im Weg. „Mir tut die Mannschaft einfach leid“, sagte Kammerlander. Den Gästen reichte dagegen ein Blackout von Tobias Rampf, der einen SCU-Akteur bei seinem Rückpass auf den Torwart übersah, um die drei Zähler zu entführen. „Die hatten sonst keine einzige Chance“, berichtete Kammerlander. Auch als er sich selbst in der Schlussphase aus der Verteidigung heraus in den Sturm wagte, wollte das erlösende 1:1 nicht fallen. „Die letzte Konsequenz im Abschluss hat gefehlt“, bedauerte er. Doch Kammerlander ist vom Klassenerhalt überzeugt. „Wir müssen einfach so weitermachen, dann holen wir uns in Schondorf die drei Punkte“, verkündete er. toh

Tor: 0:1 Baricevic (37.)

TSV Türkenfeld – Gautinger SC 0:2 (0:1)

Dem Gautinger SC ist ein perfekter Start in die Abstiegsrunde geglückt. Beim TSV Türkenfeld setzten sich die Gautinger dank der Treffer von Sebastian Lebek und Leon Schwarzenbach mit 2:0 durch. „Den Sieg haben wir uns hart erarbeitet“, betonte GSC-Trainer Bernd Ziehnert. Zwar sieht er seine Mannschaft noch lange nicht bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens, mit Einsatz und Leidenschaft war er in dem von vielen Zweikämpfen geprägten Spiel auf einem tiefen Rasen aber zufrieden. „Wir hatten das Glück des Tüchtigen“, sagte Ziehnert. Nach gut einer halben Stunde bediente Florian Fichtel Angreifer Sebastian Lebek per Steilpass, der behauptete sich im Zweikampf und traf mit einem Flachschuss ins lange Eck. Nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Leon Schwarzenbach durch einen nicht unhaltbaren direkten Freistoß auf 2:0. „Keine Ahnung, was der Torwart da vorhatte, aber wir freuen uns“, kommentierte Ziehnert. Zwar musste sein Team noch einige brenzlige Situationen überstehen, doch am Ende stand die Null, und die Gautinger Fußballer fuhren mit drei Punkten im Gepäck nach Hause. te

Tore: 0:1 Lebek (28.), 0:2 Schwarzenbach (65.)