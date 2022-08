Teambuilding auf der Pferdekoppel: „Werden sie so schnell nicht vergessen“

Freude, Ruhe und Teamspirit will der TSV Perchting-Hadorf beim Termin auf der Pferdekoppel erproben. © Privat

Morgens auf einer Pferdekoppel nahe Hadorf: 18 Fußballer des TSV Perchting-Hadorf erscheinen in ihren Trainingsanzügen zu einer ganz besonderen Teambuilding-Maßnahme.

Perchting - „Die Beziehung zwischen Pferden und Menschen ist schon seit Ewigkeiten eine ganz besondere“, sagt Martina Kammerlander-Fischer. Die Diplom-Psychologin und Chefin der Firma Valentis – zugleich Schwester von TSV-Trainer Christoph Kammerlander – freute sich sehr über den Besuch der Kreisklasse-Spieler.

„Ich habe noch in keiner Fachzeitschrift gelesen, dass eine Sportmannschaft so etwas gemacht hat“, sagt sie. Ohne Bälle, dafür mit erlebnisorientierten Übungen für neue Perspektiven, vor allem abgezielt auf die mentale Stärke und Ausrichtung als Team. In einer kraftvollen, mit Pferdestärke erprobten Zieleübung wurde der angestrebte Aufstieg in die Kreisliga erprobt, der nicht nur durch konsequentes Training, sondern auch mit Freude, Ruhe und Teamspirit gelingen soll. „Für die Jungs war es eine ganz spezielle Erfahrung, die sie so schnell nicht vergessen werden“, sagt Perchtings Coach Kammerlander. Ansonsten werde das Coaching besonders von Privatpersonen und Firmenkunden genutzt, ergänzt seine Schwester. „Aber vielleicht wollen es ja auch andere Mannschaften mal ausprobieren“, so Martina Kammerlander-Fischer. (toh)