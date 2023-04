„Uns fehlen noch zwei Siege“ – Effiziente Gautinger jubeln im Derby und sind Tabellenführer

Nicht zu stoppen war der Gautinger SC um Georg Mertens (r.) von Louis Leipolds Perchtingern. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Während die Gautinger nach dem Derbysieg auf dem besten Weg zum Klassenerhalt sind, muss Perchting wegen der 2:4-Heimpleite weiter zittern.

„Nach meiner Rechnung fehlen uns jetzt noch zwei Siege“, sagte GSC-Coach Bernd Ziehnert. Die Gastgeber verpassten es dagegen, sich mit dem dritten Sieg in Folge weiter Luft zu verschaffen. „Mir fehlen ein bisschen die Worte. Aus meiner Sicht waren wir die bessere Mannschaft“, kommentierte TSV-Spielertrainer Christoph Kammerlander die Pleite seiner Elf. Sein Gegenüber Ziehnert bekannte: „Es war ein Kampfspiel. Es war nicht einfach, hier zu bestehen.“ Doch die Gautinger reagierten eiskalt auf den frühen Rückstand durch Perchtings Toptorjäger Raphael Bott. Gäste-Stürmer Sebastian Lebek drehte mit einem Doppelpack das Spiel (12., 24.). Beim 2:1 profitierte er von einem Patzer von Innenverteidiger Kammerlander. Doch der Spielertrainer der Hausherren machte seinen Fehler wieder wett: Nach Maßflanke von Luca Waldenmeier erzielte er per Kopf noch vor der Pause das 2:2. In der zweiten Hälfte war der GSC das effizientere Team. „Wir hatten bei der einen oder anderen Szene etwas Glück“, gab Ziehnert zu. Ein Freistoß brachte seine Gautinger wieder auf Kurs Richtung vierter Sieg im vierten Spiel: TSV-Torwart Eric Pereira Stadler konnte den Ball nur nach vorne abklatschen lassen, dort reagierte GSC-Kapitän Julian Feser am schnellsten (76.). Die Perchtinger warfen anschließend alles nach vorne und wurden in der letzten Minute der Nachspielzeit noch einmal ausgekontert. „Gefühlt hat Gauting aus jeder Chance ein Tor gemacht. Das ist natürlich auch eine Qualität“, sagte Kammerlander. Ziehnert freute sich diebisch über den Dreier. „Es läuft perfekt für uns“, sagte er. „Wir haben ja auch noch vier Heimspiele. Auf unserem Acker sind wir noch mal stärker als auswärts“, schloss der GSC-Coach. (toh)