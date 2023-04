Sieg gegen Türkenfeld: Perchting verschafft sich Luft im Tabellenkeller

Tobias Rampf war am Dienstagabend der Unterschiedsspieler. FOto: TSV © TSV

Der TSV Perchting-Hadorf gewann zu Hause gegen den TSV Türkenfeld. Zur Pause brachte Christoph Kammerlander die rettende Erkenntnis auf den Punkt.

Perchting – „Auf diesem Platz ist mit Schönspielerei nichts zu gewinnen“, schärfte der Spielertrainer des TSV Perchting-Hadorf seinen Fußballern am Dienstagabend ein. Das zeigte Wirkung: Auf dem holprigen heimischen Geläuf schlug der Kreisklassist den TSV Türkenfeld mit 2:1.

Bei Kammerlanders Kabinenpredigt hatte es zwar 0:0 gestanden, doch Perchting hatte in der Offensive kaum Akzente gesetzt. Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Nach Zusammenspiel mit Luca Waldenmeier gelang Louis Leipold die Führung (64.). Ein Zufallsprodukt der gut mitspielenden, offensiv aber harmlosen Türkenfelder führte eine Minute später zum Ausgleich.

TSV Perchting-Hadorf: Rampf führt seine Mannschaft mit einer Einzelaktion zum Sieg

In Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen die Gäste gelang Tobias Rampf mit einer feinen Einzelaktion inklusive platziertem Schuss aus 16 Metern das Siegtor im Kellerduell (81.). „Endlich hat er einmal nicht draufgehauen wie ein Hufschmied. Er war heute der Unterschiedsspieler“, lobte Kammerlander den Mittelfeldstrategen.

Dank des zweiten Siegs in Folge verschafft sich Perchting vor dem Heim-Derby am Sonntag gegen den Gautinger SC etwas Luft im Tabellenkeller der Abstiegsrunde F. „Wir haben den Anschluss nach oben gehalten“, so Kammerlander über den Rückstand von nur noch drei Punkten auf Spitzenreiter Gauting. toh

TSV Perchting-H. –TSV Türkenfeld 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Leipold (64.), 1:1 Schwab (65.), 2:1 Rampf (81.) – Zeitstrafe: Friedl/Türkenfeld (74.)