TSV Perchting liefert starke Vorbereitung: Kammerlander glaubt an Einzug in Aufstiegsrunde

Raphael Bott ist ein hochkarätiger Neuzugang. Er soll den Abgang von Stürmer-Routinier Luigi Martorana kompensieren. Foto: Fupa © Fupa

Der TSV Perchting-Hadorf fühlt sich besser vorbereitet denn je. Mit einigen Neuzugängen und einem neuen Co-Trainer will Kammerlander in die Aufstiegsrunde.

Perchting – Christoph Kammerlander hat allen Grund, optimistisch in die neue Saison zu blicken. „So wie es ausschaut, werden wir von langen Ausfalllisten wegen Urlauben und Verletzungen verschont bleiben“, freut sich der Spielertrainer des Kreisklassisten TSV Perchting-Hadorf. Ein guter Saisonstart ist in dieser Runde noch wichtiger als sonst. Schließlich fällt dank des neues Spielmodus’ bereits vor der Winterpause die Entscheidung, wer danach um den Aufstieg kämpfen darf und wer nur noch den Abstieg vermeiden kann.

„Wir wollen alles daran setzen, in unserer Gruppe mindestens Dritter zu werden“, verkündet Kammerlander.

Der letztjährige Tabellenzehnte. muss dazu allerdings einiges an Konstanz zulegen. Mit dem TSV Benediktbeuern (4. der vergangenen Saison), dem SV Wielenbach (6.), dem FC Kochelsee-Schlehdorf (7.) und dem ESV Penzberg (8.) sind gleich vier Mannschaften in der Gruppe vertreten, die am Ende der vergangenen Runde besser als der TSV waren. Dazu kommen noch die beiden Aufsteiger TSV Erling-Andechs und MTV Dießen sowie die neu gegründete SG Antdorf/Iffeldorf. „Das wird eine sehr ausgeglichen besetzte Gruppe werden“, prognostiziert Kammerlander.

Um der Aufgabe gewachsen zu sein, haben die Perchtinger im Sommer an ein paar Stellschrauben gedreht. So wird Norman Sosna zukünftig als Co-Trainer Kammerlander unterstützen. „Er hat sehr viele Erfahrungen als Spieler und als Trainer gesammelt und wird uns enorm weiterhelfen“, sagt Kammerlander. Er kann sich zudem über einige Neuzugänge freuen, die den Abgang des routinierten Luigi Martorana (Karriereende) kompensieren sollten. Großer Hoffnungsträger für den Angriff ist Raphael Bott. Der Unterfranke spielte in der vergangenen Saison für den Bezirksligisten TSV Keilberg und mit Zweitspielrecht für RW Oberföhring (Kreisliga). Dieses wechselte vor wenigen Wochen nach Perchting. Zusammen mit Marco Stuhler soll Bott Kammerlander als Angreifer entlasten. „Bei mir zwickt es immer mal wieder“, sagt Kammerlander.

Ein hochkarätiger Transfer ist auch die Verpflichtung von Michael Wernsdorfer. Allerdings ist er weiterhin als Spielertrainer beim fränkischen Landesligisten SV Memmelsdorf aktiv. „Er wird nur im Ausnahmefall an den Wochenenden zur Verfügung stehen“, sagt Kammerlander über den 30-Jährigen. Nick Happach, Florian Reich (beide FC Traubing), Marius Maibach (zuletzt vereinslos), Julian Sorcik (SC Pöcking-Possenhofen), George Sewornoo (zuletzt vereinslos) und Tim Schöttler (TSV Pliening-Landsham) müssen noch beweisen, ob sie Verstärkungen für die erste Mannschaft sein werden.

Mit der Vorbereitung war Kammerlander zufrieden. „Wir wollten diesmal besser vorbereitet sein als in der vergangenen Saison, das sollte uns gelungen sein“, urteilt er. Vor einem Jahr hatten die Perchtinger nur schwer in die Saison gefunden. Nach zwei Siegen zum Start folgten vier teils verheerende Niederlagen. Das darf sich in dieser Spielzeit nicht wiederholen, sonst könnte Rang drei schnell aus der Sichtweite geraten. (toh)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 1:7 beim SC Pöcking-Possenhofen; 5:3 gegen den MTV Berg II; 4:3 gegen den SV Inning (Pokal); 6:1 gegen die SG Söcking/Starnberg; 5:6 gegen den TSV Oberalting-Seefeld (Pokal); 4:3 beim BCF Wolfratshausen

Erstes Punktspiel: Sonntag, 7. August, 15 Uhr, Heimspiel gegen den ESV Penzberg