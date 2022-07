TSV Tutzing: Mehr vorwärts bringen statt verwalten - Neuer Vorstand beim TSV

Der neue Vorstand der Fußballabteilung im TSV Tutzing (v.l.): Barbara Hinderer, Platzkassierin Ilse Reiher, Clemens Bartmann, Ludwig Hupfauf, Nadine Voglsamer, Anton Müller, Leo Dillmann und Stefan Mathias. © Lorenz Goslich

TSV Tutzing: Ein junges Vorstandsteam übernimmt die Fußballabteilung des TSV. Das neue Team möchte einiges anders machen.

Tutzing – Eine größere personelle Veränderung gibt es bei der Fußballabteilung des TSV Tutzing. Ihr vor zwei Jahren gewählter Vorsitzender Philipp Simon, der schon seit einiger Zeit nicht mehr in Tutzing wohnt, ist zurückgetreten. Zuletzt wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt. Auch die bisherige Vizevorsitzende Bettina Krause und einige weitere Führungskräfte haben nicht wieder kandidiert.

TSV Tutzing: Neue Verantwortungsträger einstimmig gewählt

Ein recht junges Team trat mit erkennbarer Entschlossenheit, die Dinge in die Hand zu nehmen, an. Eine mit mehreren Personen gleichrangig besetzte Spitze wäre den Neuen am liebsten gewesen, doch der TSV-Vorsitzende Mark Habdank überzeugte sie von der Wahl eines Vorsitzenden. In diese Position wurde Leo Dillmann gewählt, Anton Müller ist zweiter Vorsitzender. Da alles gut vorbereitet war, ließ Habdank als Wahlleiter im Block abstimmen, das Ergebnis war einstimmig. Sportlicher Leiter ist nun Ludwig Hupfauf, Kassenwart Stefan Mathias. Die Jugendleitung besteht aus Clemens Bartmann, Barbara Hinderer und Nadine Voglsamer.

Die neuen Vorstandsmitglieder bekräftigten ihren festen Willen zu enger Zusammenarbeit. „Alle werden eingespannt sein“, versicherte Anton Müller, „wir werden die Arbeit auf alle Schultern verteilen.“ Der neue Vorsitzende Dillmann verwies auf langjährige Fußballaktivität aller Teammitglieder. „Jetzt sind wir alt genug, dass wir um die Verantwortung nicht mehr herumkommen – wollen“, sagte er. In den vergangenen Jahren sei in der Abteilung viel verwaltet, aber wenig vorwärts gebracht worden. Das Vereinsleben liege ihm am Herzen, betonte er am Rande der Versammlung.

Mit den aktuellen Leistungen der ersten Tutzinger Herrenmannschaft zeigte sich Dillmann zufrieden. Allzu hoch gesteckte Ziele wollte er nicht ausgeben, das Team sei derzeit in der A-Klasse richtig. In der Saison 2021/22 belegte die Mannschaft des TSV Tutzing den siebten Platz. Insgesamt gibt es im Verein derzeit elf Fußballmannschaften. Neben der ersten Herrenmannschaft sind A-, B-, C-, D1-, D2-, E1-, E2-, E3-, F1-, F2- und G-Junioren. Den Trainern und Betreuern all der Teams sprach Karin Goslich im Namen des TSV-Vorstands ein „großes Dankeschön“ aus. Sie stünden tagein, tagaus draußen und kümmerten sich um die Kinder und Jugendlichen.

Dominik Beppler, Ex-Mitglied der Jugendleitung, der nicht wieder kandidierte, äußerte sich positiv überrascht über die Leistungen mehrer Kinder- und Jugendmannschaften. Der Spielbetrieb funktioniere gut, bekräftigte er. (Lorenz Goslich)